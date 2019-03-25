Израильские военные обвинили ХАМАС в ракетном обстреле

Израильские военные обвинили контролирующую сектор Газа радикальную палестинскую группировку ХАМАС в ракетном обстреле посёлка под Тель-Авивом, в результате которого утром в понедельник были ранены семь человек.

По сообщению командования израильской армии, самодельная ракета радиусом действия 120 километров была выпущена из района Рафаха, на юге сектора Газа. Её цель - посёлок Мишмерет - находилась почти в 100 километрах.

Это уже второй подобный случай за последние две недели. Ранее ещё две ракеты были выпущены по Тель-Авиву, причем ХАМАС заявил, что это произошло по ошибке. За нынешний запуск также пока не взяла на себя ответственность ни одна из группировок.

Ракета попала в жилой дом, который был почти полностью разрушен. Ответственность за обстрел пока никто на себя не взял.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, заявил, что сразу после встречи с президентом Дональдом Трампом вернётся в Израиль, сократив свой визит. Он пообещал "ответить силой".

В командовании армии Израиля заявили, что у границы с Газой будут развёрнуты две механизированных и пехотная бригада. Также произойдёт ограниченный призыв резервистов.

В Израиле 9 апреля пройдут парламентские выборы, Нетаньяху борется за сохранение поста премьера.