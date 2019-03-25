"Здесь стало нечем дышать". Режиссер Юрий Мамин о причинах отъезда в США

Кинорежиссер Юрий Мамин, снявший фильмы "Окно в Париж", "Праздник Нептуна", "Бакенбарды", "Фонтан" и многие другие, недавно уехал из России в США. 23 марта "Росбалт" опубликовал его предотъездное интервью, в котором режиссер пожаловался на "фактический запрет на профессию". Мамин рассказал, что, по его мнению, его новые проекты не получили поддержки Минкульта по личной инициативе Мединского и что его внесли в "список пятой колонны". В США "мне не будут запрещать снимать то, что я хочу", - заявил режиссер.

На следующий день после публикации Юрий Мамин заявил, что интервью вышло в отцензурированном, приглаженном виде. Обращение к журналисту, с которым он беседовал, опубликовала у себя в Facebook жена режиссера, актриса Людмила Самохвалова:

Даю слово на моей странице моему мужу Юрию Мамину.

Ю.Мамин: Уважаемые посетители фэйсбука! Прочтя своё интервью, данное Петру Котову, моему давнему знакомому, с которым мы не общались последние 30 лет, я был настолько обескуражен его беззубостью, что принялся писать ему письмо-отповедь. Однако посчитал, что это письмо предназначается не столько ему, как тем, кто прочёл интервью. И оно является важным и непременным к нему приложением. Поэтому спешу его опубликовать к сведению всех заинтересовавшихся моим отъездом лиц. Дальше письмо.

"Пётр, здравствуйте! Я прочёл Вашу публикацию. И не узнал в ней себя. Мы с Вами, сидя в полупустом кафе, проговорили два с половиной часа, и в ходе них я рассказал Вам о своей страстной ненависти к путинскому режиму, который при помощи двух ведущих телеканалов страны, больше напоминающих прикормленных немецких овчарок на поводке, превратил население в страну глухих и слепых, неспособных мыслить, как в своё время это сделал Сталин. Я сказал Вам, что вижу и чувствую, как с каждым днём страна уверенно приближается к нечеловеческому сталинскому режиму, потому что во главе её стоят сталинисты, нацепившие православные кресты и погрязшие в воровстве и произволе. Я сказал, что новые правила жизни, которые неутомимо навязывают нам законодатели - глупцы, подлецы и льстецы из Госдуры, довели страну до такого состояния, что здесь стало нечем дышать, и каждый день, проведённый в сегодняшней России - оскорбление для мыслящего человека.

Однако вместо этого я прочел в нашем с Вами диалоге лишь сетования человека, обиженного на судьбу из-за низкой зарплаты и запрета на профессию, что легко объяснить завистью к тем, кому разрешено сегодня снимать кино. А разве я Вам не говорил, что в своё время гордо отказался от государственной премии, которой мне хотели заткнуть рот, чтобы я не возмущался в прессе по поводу запрета на показ моего фильма "Фонтан" в кинотеатрах страны. Короче говоря, моя речь была страстной и свободной в оценках, как это свойственно мне во всех моих публичных выступлениях, а Вы умудрились сделать её сглаженной и осторожной. Видимо, сказывается многолетний опыт работы главным редактором столичного журнала. А я, знаете ли, отвык от худсоветов, которыми был измучен в советское время и которые кастрировали и оскопляли всё, к чему прикасались испуганные блюстители партийной идеологии.

И откуда в Вашей публикации такое обилие неточных сведений, полученных явно не от меня. Почему Вы написали, что я давно уволился из Университета Профсоюзов, когда это произошло лишь месяц назад. Почему Вы приписали мне слова, что письмо Путину по поводу Ленфильма от лица кинематографистов написал Снежкин, хотя он не ухом, не рылом не участвовал в этой акции. Это письмо писали старший Герман и Сокуров. О Снежкине разговор зашёл в связи с тем, что его кинопроект был направлен Ленфильмом в Фонд Кино на соискание финансовой господдержки. Другие два кинопроекта принадлежали мне. Это были "Радость любви к Джойсу", который был единодушно одобрен Общественным Советом киностудии и "Окно в Париж, 20 лет спустя", на который особо рассчитывал директор Ленфильма Пичугин. Я сказал Вам, что проект Снежкина "Контрибуция" был не просто не слишком удачным, а ужасающе слабым. Тем не менее, ему дали господдержку, а два моих проекта, на защиту которых специально приехал министр культуры Мединский, были отвергнуты, несмотря на самый яркий среди других питчинг, который я подготовил для членов экспертного совета.

Мои проекты закрыл лично Мединский, который, как потом выяснилось, терпеть не может "Окно в Париж", причисляя его к категории "рашка-говняшка", которую сам же и изобрёл. Мединский - это ограниченный и лживый пропагандист путинского режима, который вовсе не виноват в своих поступках и решениях, как не виноват сторожевой пёс, охраняющий безопасность своего хозяина от любых посягательств. Не могу забыть кадров из Интернета, где была снята придворная камарилья, окружающая Путина: при взгляде на Хозяина лицо этого лизоблюда превратилось в столь слащавую, источающую патоку физиономию, что переплюнуло портреты Боклевского к гоголевскому "Ревизору".

Ну, да бог с ним, с Мединским. Не он здесь всё решает, а Хозяин, которого холопы называют - "папа". Фильмы, про которые я сказал, что они наиболее профессионально сделаны, я считаю абсолютным враньём и определённо заявил об этом. А в Вашем пересказе я лишь упрекнул эти фильмы в том, что они описывают былые, а не сегодняшние успехи страны. Я сказал Вам, что считать героизмом мяч, случайно заброшенный в корзину в последние три секунды матча, это всё равно, что дать орден человеку, выигравшему Джек-Пот в игральном автомате. Поэтому фильм "Движенье вверх" считаю абсолютной пустышкой, способной порадовать лишь "квасных патриотов".

Всё в нашем с Вами диалоге получилось беззубо и бесстрастно. Я сказал Вам, что жизнь в Америке нисколько меня не пугает, что американские ирландцы заинтересовались сценарием "Радость любви к Джойсу", благодаря хлопотам моей дочери Кати, которая была инициатором этого кинопроекта и активно занимается его продвижением. У меня с собой несколько моих и совместных сценариев, которые не могли быть осуществлены в путинской России. А в ожидании крупного проекта буду снимать малые, такие, как клипы на песни Кати или документальный фильм о маленьком театре. И я об этом говорил.

Напоследок скажу, что я не намерен как-то доживать свой век в трудных условиях зарубежья. Я уезжаю, чтобы заниматься творчеством. Эх, несмелый Вы человек, Пётр. Ведь я согласился на интервью с Вами не для того, чтобы вызвать сочувствие, а скорее, для того, чтобы в своём лице дать пример мыслящим соотечественникам и возбудить их на решительный поступок. Жаль, что, как на зло, у меня не оказалось возможности познакомиться с присланным Вами текстом и отредактировать его. Всего хорошего. Желаю удачи. Ю.М."

Письмо широко разошлось в соцсетях.

Андрей Мальгин

Прощание режиссера Юрия Мамина с российским кинематографом.

Максим Федоров

Я что-то такое и предположил, когда читал как бы интервью. Мамин не бывает плюшевым.

Александр Карпов

О! Теперь всё встаёт на свои места.

А то я оставался в глубоком недоумении после прочтения интервью на Росбалте. Каюсь, списал на возраст :( Но нет, всё нормально с возрастом :)

Серго Сергоевич

жаль, что Юрий Мамин перед интервью не погуглил биографию Петра Котова - помощник депутата Грызлова, главред Парламентской газеты. может и не стал бы давать интервью

Сюзанна Волкова

Еще один пример, еще одно доказательство для меня, что в наш информационный век только получая информацию из первых уст ты можешь быть в ней хоть как-то уверен. Даже формат интервью не обещает, что ты читаешь то, что было сказано.

Елена Рыковцева

Это история о пользе аккаунтов в социальных сетях. Нет аккаунта - жди, что тебя переврут. Переврали.

Олег Кудрин

Замечательное уточнение от Юрия Мамина. Читаешь вспоминаешь его фильмы - "Фонтан", "День Нептуна", "Бакенбарды", "Окно в Париж".

И радуешься (ограниченно) - нет, не все сошли с ума. И ты сам еще не сумасшедший. Остаются нормальные, честные люди, не живущие "применительно к подлости".

Валерий Барановский

Здесь о нынешней России сказано прецизионно точно. И диагнозу этому можно смело доверять, потому что поставлен он очень умным и честным человеком, творчество которого всегда врачевало нравственные уродства. Дай бог Юрию Мамину грандиозных успехов на новом месте!

Рита Болоцкая

Понятно, кто станет на российском ТВ очередным - после Серебрякова и Манского - "мальчиком для битья". Режиссер Юрий Мамин, уезжающий жить и работать в США. Автор "Дня Нептуна", "Фонтана", "Окна в Париж" – выдающихся фильмов, которые видели и знают все.

Артем Пироговский

Вот же - Человек. Бриллиант в навозной куче российской творческой интеллигенции.

Лидия Архангельская

Потрясающе! Здорово, что вы написали это письмо. Ведь я читала ТО интервью и, кроме "запрета на профессию", ничего там не увидела. А прочитав это письмо, просто испытала неподдельную радость! Ведь и мой муж, Владимир Назаров, уехал, чтобы работать, писать музыку и ставить спектакли, чего здесь, в РФ, его лишил этот недоумок Мединский.

Многие в Сети поддержали решение Мамина об отъезде.

​Юрий Васильев

Давным-давно режиссер Юрий Мамин снял фильм «Окно в Париж». Там дети, чудесным образом попавшие в Париж, не хотят возвращаться в Россию, так им в Париже понравилось, но герой фильма говорит им: «Вы ведь даже не попробовали!» (Имелось ввиду изменить свою Родину к лучшему после многолетнего коммунистического эксперимента.) И дети вернулись на Родину, чтобы попробовать.

Прошло двадцать пять лет. Попробовали. Не получилось. Режиссер Юрий Мамин покидает Родину.

Андрей Чернов

Еще один художник покинул путинскую Россию. Выпал из зарастающего вонючей паутиной "окна в Европу". Юрий Мамин и до 91-го призывал держаться, и после. Держаться ради попытки что-то изменить. И сам держался дольше многих. Юра, удачи и новых маминских фильмов!

Михаил Тяпкин

Кто же мешает в России снимать фильмы про святых князей на танках, играющих в баскетбол на коньках или просто комедии для дебилов? Просто невозможно поверить, что русский режиссер и патриот может хотеть чего-то другого.

Филипп Горбунов

Мамин уезжает, Мединский остаётся... Увы...

Валерий Кичин

Возможно, теперь США приобретут классного комедиографа, сатирика, художника, полного творческих идей, и мир получит новые прекрасные фильмы. Но Россия их уже не получит. Как не получит множество новых научных открытий, изобретений, книг и спектаклей, всего того, что рождается интеллектом и талантом. Потому что интеллект и талант официальной России не нужен - она уже и не скрывает, что ей нужны не наука, искусство, нормальное телевидение и профессиональная журналистика, а одна сплошная, причем топорная пропаганда.



И она теряет умы и таланты уже в массовом порядке, теряет своих лучших людей.

Отдельные комментаторы назвали позицию режиссера противоречивой.

Ольга Туханина

Действительно.

Даже странно, как человек, с такими яркими и самобытными взглядами так и не попал в совет по культуре при ГосДуме РФ. Не получил финансирования.

Ведь он всё правильно делал. Ненавидел режим, у которого просил деньги. Отказывался от государственных премий. Клеймил во весь рост сатрапов.

Должен был, должен был сидеть рядом с Макаревичем в Думе, рядом с Гозманом на Первом канале. На дне рождения "Эха Москвы" рядом с каким-нибудь Песковым.

Наверное, это беззубые журналисты виноваты. Всё-то они сгладили. Понизили градус ненависти. Сделали беззубым - даже на СТС не попадёшь.

Вот так и доверяй журналистам. Переврут всё. Скажешь им "страстно ненавижу путинский режим", а они напишут "не люблю путинский режим". И всё. С таким и в облсовет по нынешним временам не выберут.

Вот и приходится немолодому уже человеку покидать страну. А мог бы с такими-то воззрениями Мединского подвинуть. Свою телепрограмму сразу в слот за Жванецким получить.

Эх, журналюги, что натворили.

Вера Завгородько

Коротко можно так: "Дайте денег, сатрапы, сволочи, душители свободы!" Самое забавное, что люди, призывающие отряхнуть с ног прах советского прошлого, мыслят категориями даже не вчерашними, а поза-поза-позавчерашними. Он даже не допускает, что от его "Фонтана" отказались прокатчики, потому что уверены в убытках.

Интервью Мамина публиковались в таких провластных изданиях, как "Российская газета" и "Комсомольская правда", и это дает повод усомниться в его заявлении, что журналистам было "не велено" о нем писать как о человеке из "списка пятой колонны", считает Олег Пшеничный:

...Либо он есть в списке, либо нет. Зачем говорить то, чего нет. Сам же давал интервью, и кому? Комсомолке!

Многим из тех, кто не помышляет об эмиграции, интонация режиссера оказалась неблизка.

Маргарита Красова

Всё так, всё правильно...."Каждый день, проведённый в сегодняшней России — оскорбление для мыслящего человека." Убегаете..... А у многих живёт надежда, что именно "мыслящие люди"могут изменить ситуацию .Но..... каждый сам за себя...Пока Вы там, за пределами страны, надеясь на полную личную, творческую свободу и безопасность будете свысока, поглядывая на тех ... кто остался, высокопарно рассуждать о невыносимом политическом режиме, миллионы будут продолжать жить в своей стране. А чтобы прослыть мудрыми и умными людьми надо собраться миллионами и, по вашему примеру, бросить страну.? Ну-ну....

Ася Петрова

Мне показалось, что так плевать в сторону своей страны и жалеть живущих в России просто гадко. <...> Мне кажется, что человек культуры, работающий с языком (даже опосредованно), вряд ли может куда-то деться от своей страны, своей культуры и своего языка.

Другие оправдывают режиссера, которому оказалось душно в современной России.

Лариса Мелихова

Каждый человек делает свой выбор. Если он при этом никого не предает (неважно, уехав или оставшись) - то это полностью вопрос его и его семьи. Люди, извините за пафос, разные. У каждого свой порог терпения той фальши, которая нас окружает. К сожалению, получается, что в тяжелой ситуации (к которой я отношу и нынешнюю) герой (по своему) каждый: и тот, кто это терпит, и тот, кто хлопает дверью.

Прикладная социопатия

А я под влиянием новостей про Мамина пересмотрел гениальный «Праздник Нептуна». <...>

Ридли Скотт в «Бегущем по лезвию» хотел показать, как он сам говорил, «будущее, которое уже было». В фильме Мамина вроде бы прошлое (снято 33 года назад и ровно про то время). Но это прошлое, которое стало будущим.



Я сейчас часто болтаюсь по сельским клубам и домам культуры. И там точно та же мебель, те же покрашенные серебрянкой печи-стояки и ровно те же работники культуры, которые в этот понедельник отметят свой профессиональный праздник. Только гораздо меньше их, чем в фильме, потому что для выполнения путинских «майских указов» этих работников беспрерывно сокращают и сокращают. Каждый год отбирают ставки.



Мамин из 1986 года точно предсказал реальность 2019-го. Ничего не изменилось ни в чём. Хотя, конечно, и я сам не шибко изменился: что тогда, что сейчас – ком в горле в финале картины.