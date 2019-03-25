Киселёв и Бондарчук предложили освободить Серебренникова

Телеведущий Дмитрий Киселёв предложил освободить режиссёра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, из-под домашнего ареста. Об этом он заявил в эфире программы "Вести недели".

Киселёв предложил отпустить художественного руководителя "Седьмой студии" под залог или подписку о невыезде. При этом ответственность за преследование Серебренникова и его коллег по "Седьмой студии" Киселёв возложил на репрессивное сознание, якобы присущее большинству россиян. Телеведущий заявил, что президент России Владимир Путин противостоит этому репрессивному сознанию и пытается смягчить нравы.

В понедельник в поддержку Серебренникова выступил режиссёр Фёдор Бондарчук. На церемонии награждения деятелей культуры государственными наградами он обратился к Следственному комитету России, прокуратуре и МВД с просьбой выпустить Серебренникова из-под домашнего ареста до решения суда.

Церемония вручения наград прошла в Большом театре, их вручал министр культуры Владимир Мединский.

На выборах президента России Бондарчук был доверенным лицом Владимира Путина, а Киселёв возглавляет государственное агентство "Россия сегодня".

Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Софью Апфельбаум и Нину Масляеву в рамках дела "Седьмой студии" обвиняют в хищении денег, выделенных на проект "Платформа". Вину признала только бывший главный бухгалтер студии Масляева.