СМИ: британский парламент во вторник вновь проголосует о Брекзите

Голосование в Палате общин британского парламента о соглашении о выходе из ЕС может состояться уже во вторник 26 марта - сообщают источники британских СМИ после заседания кабинета министров, которое прошло утром в понедельник.

Вопреки ряду сообщений в прессе накануне, министры не предприняли попытку выразить недоверие премьеру Терезе Мэй. В то же время, многие сторонники Брекзита в рядах Консервативной партии, голосовавшие ранее против соглашения с ЕС, могут теперь проголосовать за него - при условии, что Мэй пообещает в обозримом будущем уйти в отставку. Подобный план выхода из кризиса непрямо предложил в колонке в The Daily Telegraph один из неформальных лидеров сторонников Брекзита, бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.

Источники британских СМИ утверждают, что окончательное решение о том, состоится ли голосование завтра в парламенте, будет зависеть от позиции североирландской Демократической юнионистской партии. В случае её поддержки шансы на одобрение соглашения с ЕС повышаются.

В случае одобрения соглашения с ЕС Британия покинет Евросоюз 22 мая. Неясно, что будет делать Мэй, если, несмотря на все усилия, в парламенте не наберётся достаточного числа голосов для этого. Оппозиционные депутаты предлагают провести в парламенте рейтинговое голосование о том, какой подход к Брекзиту поддержит большинство в Палате общин - речь идёт о повторном референдуме, полной отмене Брекзита, согласии на членство в таможенном союзе с ЕС, выходе из ЕС без соглашения и других вариантах. Однако даже если один из этих вариантов наберёт большинство, он не станет обязательным для правительства. Оппозиционные депутаты и противники Брекзита в рядах консерваторов опасаются, что в случае провала третьего голосования о соглашении с ЕС Мэй предпочтёт выход из Евросоюза 12 апреля без соглашения - а найти инструмент помешать правительству это сделать будет трудно.