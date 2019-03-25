СМИ: в Элисте произошла массовая драка между полицейскими

Следственный комитет проверяет сообщение о драке между своими сотрудниками и полицейскими в Элисте, утверждается на сайте управления ведомства по Республике Калмыкия.

По данным СМИ, драк было две. Вторая из них произошла 24 марта, в ней принимали участие около сорока человек, среди них – начальник уголовного розыска и его заместитель, а в числе их противников были сотрудники местного Следственного комитета.

В ходе потасовки конфликтующие использовали травматическое оружие и арматуру. При этом, как пишут СМИ, в драке на стороне сотрудников уголовного розыска принимали участие местные криминальные авторитеты. В результате пострадали два человека.

Что стало причиной конфликта – не сообщается. По данным издания "МК", он начался за день до массовой драки в ресторане, расположенном в развлекательном центре "Уралан". Там произошла стычка между начальником местного уголовного розыска, его заместителем и двумя оперативными сотрудниками – с одной стороны и тремя сотрудниками Следственного комитета Калмыкии – с другой. Именно эту стычку и проверяет сейчас республиканское управление СК. После неё стороны договорились разобраться на следующий день.

Также в понедельник стало известно, что Элистинский городской суд взыскал с Федеральной службы исполнения наказаний 50 тысяч рублей в пользу заключенного Ахмеда Салиева, которого избил и пытался задушить младший инспектор исправительной колонии № 1 Алексей Мутулов. При этом пострадавший требовал взыскать с ведомства в сорок раз больше – 2 миллиона рублей. Он собирается обжаловать решение элистинского суда в Верховном суде Калмыкии.