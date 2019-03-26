Исполнение законопроекта об изоляции Рунета подорожало до ₽30 млрд

Исполнение законопроекта об изоляции Рунета обойдется на 10 миллиардов рублей дороже, чем было заявлено изначально. Как следует из информации на сайте организации "Цифровая экономика", на так называемый суверенный Рунет может быть потрачено 30 миллиардов рублей. И это, скорее всего, не окончательная сумма, отмечает РБК.

Более 20 миллиардов выделят на закупку оборудования, ещё 4,5 миллиарда — на сбор информации об интернет-адресах, а также маршрутах трафика. Кроме того, пять с половиной миллиардов рублей будут потрачены на разработку средств для сбора и хранения информации.

Источники РБК подтвердили, что правительство утвердило включение этих средств в проект. В автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика", отвечающей за национальную программу, отказались от комментариев.

В начале февраля один из авторов закона об изоляции Рунета член Совета Федерации Андрей Клишас говорил, что на защиту российского сегмента интернета от внешних угроз предусмотрено более 20 миллиардов рублей. Такие же цифры называл и глава Совета безопасности России Николай Патрушев. В середине марта Совет Федерации предложил оплатить изоляцию Рунета от остального интернета из федерального бюджета, чтобы защитить интернет-провайдеров от дополнительных издержек.

Законопроект об изоляции Рунета внесли в Госдуму в декабре 2018 года. Его авторы предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета.

Критики законопроекта опасаются, что автономная сеть создаст возможности государству для тотальной цензуры в интернет-пространстве.

9 марта в нескольких городах России прошли акции протеста против законопроекта. В Москве согласованный митинг за свободу интернета собрал более 15 тысяч человек.