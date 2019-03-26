Уволившейся из-за фото барнаульской учительнице предложили работу

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко заступился за барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уволиться из-за фото в вечернем платье на турнике. Чиновник считает, что отрасли нужны педагоги, пропагандирующие здоровый образ жизни, и предложил учителю прийти на приём, чтобы обсудить возможное трудоустройство.

Противоречия между поколениями были, есть и будут, отметил он и призвал быть более терпимыми. По его мнению, ничего предосудительного в фотографиях, которые педагог-спортсмен выложила на своей странице в соцсети - нет. При этом министр не осудил действия директора школы и подчеркнул, что в любом инциденте нужно разбираться объективно.

Ранее Татьяна Кувшинникова рассказала "Сибирь.Реалии", что её вынудили уволиться из-за фото в новогоднем платье, которое она разместила в соцсетях. Директор барнаульской школы №13 посчитала его слишком "откровенным" и попросила учительницу написать заявление об уходе по собственному желанию.

За Кувшинникову вступились родители учеников и она осталась преподавать, но из-за давления коллег всё же уволилась месяцем позже. "Сибирь.Реалии" учительница сообщила, что не готова возвращаться на работу в общеобразовательную школу и планирует устроиться преподавателем в художественную школу.

Кроме фотографии в вечернем платье у Кувшинниковой на страницах в соцсетях есть снимки в закрытом купальнике – учительница занимается зимним плаванием.