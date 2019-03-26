Суд в Москве признал законным возбуждение уголовного дела против коломенского активиста Вячеслава Егорова. Одного из лидеров протестов против свалок в Коломне обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Об итогах судебного заседания адвокат активиста Татьяна Соломина сообщила правозащитному порталу "ОВД-Инфо".
Издание уточняет, что Совет по правам человека при президенте России ранее признал отсутствие в действиях Егорова общественной опасности. Суд приобщил это заключение к делу.
На прошлой неделе Коломенский городской суд продлил Егорову до 25 мая срок содержания под домашним арестом. Судья Ирина Синева согласилась с доводами следователя о том, что Егоров может повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства и "продолжить преступную деятельность". Также судья запретила обвиняемому прогулки.
- Уголовное дело в отношении Вячеслава Егорова, выступающего против ввоза мусора на близлежащую с Коломной территорию, возбудили на основании четырёх административных дел по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий.
- Защита Егорова настаивает, что уголовную статью о неоднократном нарушении правил проведения митингов следует применять только в том случае, если нарушение представляет опасность для общества, был причинён вред здоровью или имуществу, причём такие факты нужно выявить на каждой из акций.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Вячеслава Егорова политзаключённым.
"Митинг" у суда и протоколы на Гудковых
Одним из нарушений полиция признала запись Егорова на "Яндекс.Дзене", в которой он пригласил всех желающих прийти на открытое судебное заседание над Дмитрием и Геннадием Гудковыми. Из-за того, что зал суда был маленьким, несколько человек остались на улице. На этом основании Вячеслава Егорова обвинили в организации несанкционированного митинга.
Речь идёт о заседании Коломенского городского суда 13 декабря минувшего года. Дмитрия и Геннадия Гудковых тогда судили по административным протоколам об организации несогласованной акции и нарушении на митингах. Протоколы на них составили из-за съемки народного схода жителей Коломенского городского округа. Вячеслава Егорова в тот день задержали по обвинению в организации митинга у суда.
Как выяснилось накануне, аналогичные протоколы составили на Геннадия и Дмитрия Гудковых. Геннадия уже оштрафовали 19 марта, суд над Дмитрием начался сегодня. Политик подчеркнул, что узнал о протоколе только в понедельник и считает, что его хотели осудить без его ведома. Само заседание отложили. Дмитрий Гудков предположил, что за вторым административным делом может последовать третье и что ему, как и Вячеславу Егорову, может грозить уголовное преследование по "дадинской" статье.
"Дадинская статья"
Пока единственным осужденным по статье уголовного кодекса "Неоднократное нарушение правил организации либо проведения митинга" является оппозиционный активист Ильдар Дадин. В 2015 году его приговорили к 3 годам лишения свободы. В то время дело по этой статье можно было возбудить и без наличия вреда имуществу.
В феврале 2017 года, после решения Конституционного суда приговор Дадину был отменен Верховным судом за отсутствием состава преступления, а сам активист вышел на свободу.
В апреле 2017 года правительство России не поддержало законопроект об отмене уголовной ответственности за неоднократное нарушение закона о митингах.
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