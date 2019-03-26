Суд в Москве признал законным возбуждение уголовного дела против коломенского активиста Вячеслава Егорова. Одного из лидеров протестов против свалок в Коломне обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Об итогах судебного заседания адвокат активиста Татьяна Соломина сообщила правозащитному порталу "ОВД-Инфо".

Издание уточняет, что Совет по правам человека при президенте России ранее признал отсутствие в действиях Егорова общественной опасности. Суд приобщил это заключение к делу.

На прошлой неделе Коломенский городской суд продлил Егорову до 25 мая срок содержания под домашним арестом. Судья Ирина Синева согласилась с доводами следователя о том, что Егоров может повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства и "продолжить преступную деятельность". Также судья запретила обвиняемому прогулки.

Уголовное дело в отношении Вячеслава Егорова, выступающего против ввоза мусора на близлежащую с Коломной территорию, возбудили на основании четырёх административных дел по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Защита Егорова настаивает, что уголовную статью о неоднократном нарушении правил проведения митингов следует применять только в том случае, если нарушение представляет опасность для общества, был причинён вред здоровью или имуществу, причём такие факты нужно выявить на каждой из акций.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Вячеслава Егорова политзаключённым.

"Митинг" у суда и протоколы на Гудковых

Одним из нарушений полиция признала запись Егорова на "Яндекс.Дзене", в которой он пригласил всех желающих прийти на открытое судебное заседание над Дмитрием и Геннадием Гудковыми. Из-за того, что зал суда был маленьким, несколько человек остались на улице. На этом основании Вячеслава Егорова обвинили в организации несанкционированного митинга.

Речь идёт о заседании Коломенского городского суда 13 декабря минувшего года. Дмитрия и Геннадия Гудковых тогда судили по административным протоколам об организации несогласованной акции и нарушении на митингах. Протоколы на них составили из-за съемки народного схода жителей Коломенского городского округа. Вячеслава Егорова в тот день задержали по обвинению в организации митинга у суда.

Как выяснилось накануне, аналогичные протоколы составили на Геннадия и Дмитрия Гудковых. Геннадия уже оштрафовали 19 марта, суд над Дмитрием начался сегодня. Политик подчеркнул, что узнал о протоколе только в понедельник и считает, что его хотели осудить без его ведома. Само заседание отложили. Дмитрий Гудков предположил, что за вторым административным делом может последовать третье и что ему, как и Вячеславу Егорову, может грозить уголовное преследование по "дадинской" статье.

"Дадинская статья"

Пока единственным осужденным по статье уголовного кодекса "Неоднократное нарушение правил организации либо проведения митинга" является оппозиционный активист Ильдар Дадин. В 2015 году его приговорили к 3 годам лишения свободы. В то время дело по этой статье можно было возбудить и без наличия вреда имуществу.​

В феврале 2017 года, после решения Конституционного суда приговор Дадину был отменен Верховным судом за отсутствием состава преступления, а сам активист вышел на свободу.

В апреле 2017 года правительство России не поддержало законопроект об отмене уголовной ответственности за неоднократное нарушение закона о митингах.