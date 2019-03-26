Страны Персидского залива осудили решение США о Голанах

Четыре государства в регионе Персидского залива осудили США за признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт выступили с критикой Вашингтона, а в Эр-Риаде предупредили, что решение Дональда Трампа затруднит поиски мира и скажется на стабильности в регионе.

Будучи союзниками США, все четыре государства подчеркнули, что считают аннексированные Израилем в 1981 году Голанские высоты оккупированными арабскими территориями.



Саудовская Аравия назвала подписанную в Белом доме прокламацию "явным нарушением Устава ООН и международного права".





Кувейт и Бахрейн заявили, что сожалеют о решении США. Катар призвал Израиль прекратить оккупацию Голанских высот и соблюдать международные резолюции.



В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль захватил Голаны, находившиеся тогда под контролем Сирии, и аннексировал их в 1981 году. Международное сообщество считает аннексию незаконной и не признаёт её.