Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Страны Персидского залива осудили решение США о Голанах

Дональд Трамп и Бенджамин Нетаньяху с прокламацией о суверенитете Израиля в Белом доме, 25 марта 2019

Смотреть комментарии

Четыре государства в регионе Персидского залива осудили США за признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт выступили с критикой Вашингтона, а в Эр-Риаде предупредили, что решение Дональда Трампа затруднит поиски мира и скажется на стабильности в регионе.

Будучи союзниками США, все четыре государства подчеркнули, что считают аннексированные Израилем в 1981 году Голанские высоты оккупированными арабскими территориями.

Саудовская Аравия назвала подписанную в Белом доме прокламацию "явным нарушением Устава ООН и международного права".



Кувейт и Бахрейн заявили, что сожалеют о решении США. Катар призвал Израиль прекратить оккупацию Голанских высот и соблюдать международные резолюции.

В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль захватил Голаны, находившиеся тогда под контролем Сирии, и аннексировал их в 1981 году. Международное сообщество считает аннексию незаконной и не признаёт её.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG