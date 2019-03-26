В Москве пьяный кинолог избил служебную собаку, подвесив её к забору

МВД России проводит проверку случая жестокого обращения со служебной собакой со стороны специалиста-кинолога, работающего в аэропорту Внуково.

В полицию обратились очевидцы произошедшего. Они сообщили, что вечером 25 марта неподалёку от аэропорта пьяный мужчина, одетый в камуфляжную форму, на глазах у прохожих избивал ногами собаку, подвесив её за поводок на забор.

Прибывшие на место сотрудники МВД установили личность живодёра. Им оказался 33-летний кинолог службы авиационной безопасности Внуково. Также установлено, что собака породы русский спаниель, над которой он издевался, принадлежит кинологической службе аэропорта.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Приморском крае за издевательство над служебной собакой наказаны сотрудники полиции. Младшему инспектору-кинологу линейного отдела МВД на станции Уссурийск вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии, а начальнику отдела полиции объявлено дисциплинарное взыскание за слабый контроль подчинённых.

Полицейских наказали по итогам проверки, связанной с публикацией видео в интернете, на которой трое сотрудников линейного отдела привязали собаку к забору так, что она не могла опуститься на все четыре лапы. Также на записи видно, как один из полицейских пнул собаку ногой.