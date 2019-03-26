CIT: выставка трофейной техники из Сирии вводит россиян в заблуждение

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) проанализировала экспонаты передвижной выставки "Сирийский перелом", которые перемещаются по России по железной дороге, и пришла к выводу, что выставка вводит посетителей в заблуждение. По мнению CIT, информационные стенды содержат ошибки или неполную информацию, а представленная техника не вся принадлежала террористической группировке "Исламское государство". Эксперты не отрицают историческую ценность выставки, но назвали её попыткой переписать историю сирийского конфликта.

По данным CIT, часть представленной техники изначально принадлежала сирийской оппозиции или курдским ополченцам.

Исследователи обратили внимание на бронетранспортёр Eagle Head курдских отрядов "Силы народной самообороны" (YPG) "кустарного" производства. На информационном стенде экспоната указано, что броневик собрали в Турции. В CIT отметили, что Турция считает YPG террористической организацией, поэтому вероятность сбора и поставки техники с её территории для курдов крайне мала.

По данным CIT, последние кадры Eagle Head в Сирии датируются 2016 годом. Тогда бронетранспортёр ещё был в руках курдов. Предположительно, после этого он был потерян в боях с ИГ, а впоследствии захвачен силами Башара Асада.

Боевая машина ACV-15, вероятно, использовалась турецкими войсками в операции "Щит Евфрата", перед тем как была захвачена "Исламским государством".

В CIT также указали на то, что некоторые экспонаты описаны неверно. В частности, о танке Т-55 говорится, что он якобы попал в Сирию из Грузии, хотя, как утверждают эксперты, речь идёт о старом советском танке, вероятнее всего, проданном сирийскому правительству Украиной, затем захваченном бойцами вооружённой оппозиции и вновь отбитом силами Асада. Так называемая "химическая лаборатория боевиков" могла на самом деле использоваться для производства самодельной взрывчатки. К такому же выводу пришла комиссия Организации по запрещению химического оружия.