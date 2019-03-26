"Сделка" Германии и Франции: копирайт в обмен на "Северный поток – 2"

Европарламент во вторник обсуждает директиву об авторских правах в интернете. Документ поддерживает крупнейшая фракция – Европейская народная партия, указывая на то, что он должен упорядочить сферу копирайта в интернете. Ещё один сторонник документа – президент Франции Эммануэль Макрон, который заявляет о необходимости большего контроля над крупными интернет-корпорациями.



Противники директивы считают, что она ограничит свободу интернета. Наибольшую критику вызывают 11-я и 13-я статьи предлагаемого документа. Первая из них обязывает новостные агрегаторы или соцсети платить СМИ за использование их материалов – эту норму противники директивы называют "налогом на ссылки". Другая из критикуемых статей предусматривает ответственность интернет-порталов за нарушение авторских прав их пользователями, что, как утверждают критики, может привести к тому, что крупные соцсети начнут фильтровать загружаемый пользователями контент, чтобы перестраховаться и избежать возможной ответственности.



23 марта в ряде стран Европы прошли манифестации против принятия документа.



Германская газета Frankfurter Allgemeine накануне опубликовала расследование, из которого следует, что Германия договорилась с Францией о поддержке проекта директивы в Европарламенте в обмен на компромисс по вопросу о сооружении газопровода "Северный поток – 2", о котором было объявлено в прошлом месяце. Утверждается, что Франция согласилась оставить за Германией, а не Еврокомиссией контроль за сооружением газопровода – в обмен на поддержку более жёсткого варианта директивы о копирайте. Эту "сделку" на сегодняшнем заседании подвергли критике ряд депутатов Европарламента. С критикой выступил и российский оппозиционер Леонид Волков, соратник Алексея Навального.