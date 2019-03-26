СМИ: в Приморье после военных учений двое десантников впали в кому

Владивостокский портал VL.ru со ссылкой на свои источники сообщает, что во время военных учений в Приморском крае пострадали пятеро десантников, двое из них находятся в коме.

По данным издания, инцидент произошёл в период с 18 по 22 марта – именно в эти дни на одном из полигонов проходили бригадные тактические учения воздушно-десантных войск с участием военнослужащих из Уссурийска и Улан-Удэ.

В ходе десантирования из самолётов произошла нештатная ситуация, из-за которой пятеро военных пострадали при приземлении после прыжков с парашютом. Владивостокское СМИ сообщает, что все они – контрактники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Военнослужащие получили переломы конечностей, у одного из них сломан позвоночник.

В Министерстве обороны информацию об инциденте опровергают. В ответе ведомства на запрос портала VL.ru говорится, что за март 2019 года в войсковой части № 71289, базирующейся в Уссурийске, травм при совершении прыжков с парашютом не зарегистрировано. При этом, по данным издания, о происшествии было доложено министру обороны Сергею Шойгу.