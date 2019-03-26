В Калининграде мать провела пикет, требуя медпомощи для сына

Мать больного ребенка, требуя медицинской помощи для сына, вышла во вторник на одиночный пикет к зданию правительства в Калининграде. По словам Натальи Нихаенко, её 16-летнему сыну, который в январе сломал позвоночник, отказывают в медицинской помощи.

По словам Нихаенко, сын лежит дома с 31 января, когда его выписали. За это время родственники "не видели ни одного врача, ни одного массажиста, никакой помощи". Ребёнка выписали "фактически в никуда", рассказала его мать корреспонденту Радио Свобода.

Наталья Нихаенко также сообщила, что завтра сыну предстоит компьютерная томография, после которой станет понятно, когда он сможет двигаться. Мать обратилась в поликлинику за помощью с транспортировкой, но там сказали, что таких услуг не оказывают.

В Минздраве Нихаенко посоветовали заказывать платную скорую, но таких денег у неё нет. Также ей предложили обратиться в МЧС. По словам матери, сегодняшний пикет был единственной надеждой обратиться за помощью к губернатору региона. Однако, его Нихаенко не увидела. Во время акции из здания правительства вышли представители охраны.

“Они вызвали полицию. Нам сказали, что мы занимаемся экстремизмом. Хотя я еще вчера предупреждала, что пикет будет, однако решения проблемы так и не последовало. В отделе материнства и детства Минздрава мне сказали: нам все равно, пусть проводит пикет. Само правительство толкает людей на акции”, – отметила общественный уполномоченный по защите прав ребенка, детства, материнства и института семьи в Калининграде Людмила Грицук.

По словам Нихаенко, в ходе акции ей удалось пообщаться с представителями Минздрава, и вопрос с транспортировкой сына на обследование решён.

“Сейчас будут писать заявление на губернатора, чтобы контролировали процесс лечения. Я не специалист в этой области, а врачи ни разу не пришли, не поинтересовались, как мой ребёнок. Я хочу, чтобы на нас обратили внимание. Нам нужна помощь в реабилитации, какие-квоты, может быть, санаторий”, – отметила Нихаенко.

Недавно с жалобой на калининградский Минздрав в Следственный комитет обратилась другая мать – её 14-летняя дочь сломала позвоночник, в школе на нее упал шкаф. Заявительница потребовала проверить действия сотрудников Минздрава и выяснить, своевременно ли девочке была оказана помощь.