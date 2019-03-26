Пенсионерка отстояла в Верховном суде право на одиночный пикет

Жительница Тверской области, которая была задержана за одиночный пикет, добилась в Верховном суде признания регионального закона о митингах противоречащим федеральному законодательству. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным газеты, летом 2018 года пенсионерка Татьяна Джинчвеладзе вышла с одиночным пикетом к областному правительству. Она требовала отставки чиновников из-за отказа ремонтировать дорогу к спортшколе, которую посещают её внуки.

Полицейские задержали Джинчвеладзе, сославшись на закон "О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Тверской области", которая запрещает проведение публичных мероприятий, в том числе и одиночных пикетов, возле зданий органов власти.

Пенсионерка провела в отделении полиции более двух суток, после ей выписали штраф.

Изначально Джинчвеладзе попыталась оспорить штраф в Тверском областном суде, но получила отказ. Однако на заседании Верховного суда России 23 января 2019 года было принято решение о том, что региональный закон противоречит федеральному законодательству.

Позже Татьяна Джинчвеладзе получила в областном суде новое решение о том, что часть 3 статьи 5.1 областного закона признана недействующей в той мере, в которой она допускает запрет на одиночное пикетирование.

Ранее правозащитный проект "ОВД-Инфо" указывал, что противоречащие федеральному закону ограничения на одиночные пикеты существуют в 12 регионах.