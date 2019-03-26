Из коллектора возле Кремля похитили кабель правительственной связи

Из коллектора возле Кремля похищен кусок кабеля правительственной связи, сообщает РБК. Факт кражи изданию подтвердили в территориальном отделении полиции.

Пропажу обнаружили 25 марта. Заявление в полицию написал 34-летний очевидец, имя которого не называется. В нём он указал, что по адресу Москва, Большой Москворецкий мост, технологический коллектор, неизвестные срезали фрагмент кабеля.

Полиция проводит следственные действия и проверку по факту случившегося. Также устанавливается сумма ущерба. По данным РБК, камер видеонаблюдения в том месте, где украли кабель, нет.



В настоящее время на Большом Москворецком мосту проводится капитальный ремонт. Работы начались осенью прошлого года. Ответственным за них мэрия Москвы назначила государственное бюджетное управление "Гормост". Согласно данным портала госзакупок, эта организация привлекла к капитальному ремонту моста компанию ООО "Пелискер". Сумма контракта составляет больше 3 миллиардов рублей.

