В Башкирии персонал роддома высмеял размеры своих зарплат

В городе Салават республики Башкирия персонал местного роддома публично высмеял размеры своих зарплат, которые во время встречи медиков с представителем Совета по правам человека назвала директор медучреждения Альбина Фатыхова.

Видеозапись фрагмента встречи опубликована в интернете. На ней Фатыхова, выступая перед прибывшей в регион с проверкой членом СПЧ Натальей Евдокимовой, зачитывает по бумажке суммы заработных плат, которые якобы получают работники роддома. "Зарплата у врачей – 61 тысяча двести рублей, – утверждает на записи Фатыхова, – у неонатологов – 66 с половиной тысяч, у акушерок – 35 тысяч четыреста рублей, у детских медсестер – 29 с половиной тысяч".

После этого в зале, где сидели медики, раздались смех, аплодисменты и возгласы "Спасибо большое!", "Какая хорошая зарплата!"

Позже Альбина Фатыхова назвала поведение подчинённых "провокацией", "игрой на публику" и "запланированным сценарием". В интервью радиостанции "Говорит Москва" она отметила, что зачитывала данные о средних зарплатах. При этом назвать максимальные и минимальные зарплаты, по которым можно было бы понять, из чего складываются средние показатели, а также размер своего жалования, директор роддома отказалась, сославшись на конфиденциальность персональных данных, которая охраняется законом.

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По информации СМИ, в декабре 2017-го года правительство Башкирии передало управление салаватским роддомом компании "Генус" сроком на 23 года. Взамен компания должна была провести модернизацию медучреждения. В конце 2018 года персонал роддома стал обращаться в различные инстанции с жалобами на снижение размера заработной платы, а также на лишение льгот.