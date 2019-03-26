Арашуков заявил, что за показания против него заплатили миллионы

Суд в Москве во вторник продлил арест до 30 июня отстранённому от должности члену Совета Федерации Рауфу Арашукову. Тем самым Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя, который, обосновывая его, говорил в том числе о необходимости назначения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Арашукова обвиняют в причастности к двум убийствам и создании арестованной преступной группировки. По делу арестованы ещё несколько человек, в том числе отец Арашукова, которого обвиняют в хищении газа в крупных объёмах. Двум из них сегодня также продлили арест.

Сам Арашуков просил перевести его под домашний арест. Вину он категорически не признаёт.

На заседании суда во вторник Рауф Арашуков заявил, что свидетелям за показания против него заплатили крупный суммы, и назвал "заговором" дело против него и членов его семьи. Имена якобы подкупленных свидетелей и "заказчиков" уголовного дела он обещал назвать позже. Арашуков утверждает, что один из них получил 30 миллионов рублей, а другой - 35 миллионов.