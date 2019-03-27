Ford уйдёт с рынка легковых автомобилей в России

Американский автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России из-за проблем со сбытом продукции. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам,компания сосредоточится на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, таких как Ford Transit. Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что производитель откажется также от импорта легковых автомобилей в страну.

Управлять бизнесом по производству коммерческого транспорта будет российский партнер компании – группа "Соллерс", которая получит контрольный пакет в совместном предприятии Ford Sollers.

Сейчас правительство обсуждает возможность заключить в течение двух месяцев специальный инвестиционный контракт, предусматривающий локализацию производства Ford Transit в Елабуге в Татарстане.

В начале марта агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что в России могут закрыть два основных завода Ford в Ленинградской области и Татарстане, на которых выпускают легковые автомобили.