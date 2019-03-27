В Хабаровске осуждены сотрудники Росгвардии, не остановившие драку

В Хабаровске суд признал виновными в халатности двух сотрудников Росгвардии: они покинули место драки, в которой был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

Спортсмена убили во время уличной драки в августе 2017 года. В ходе следствия выяснилось, что на место драки по вызову приезжали двое сотрудников Росгвардии, они были свидетелями конфликта, но никого из его участников не задержали, не оказали помощь пострадавшему, а просто ушли, сообщили редакции "Сибирь.Реалии" в ведомстве.

Одному сотруднику Росгвардии суд назначил наказание в виде трех лет и трех месяцев в колонии-поселении, второму присудили два года и восемь месяцев колонии-поселения. Суд также запретил им занимать должности на госслужбе на три и два с половиной года - соответственно.

Подсудимые вину не признали и настаивают на том, что сделали все, что могли для пресечения преступления. Приговор в силу еще не вступил. Оба до сих пор работают в Росгвардии, их не уволили, сообщила помощник прокурора.

Ранее по делу о гибели Андрея Драчева к условному сроку был приговорен бывший полицейский Владимир Овчинников — свидетель драки между спортсменом и Анаром Аллахверановым.

Аллахверанову суд назначил наказание в виде 18 лет колонии строгого режима .