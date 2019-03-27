В Москве арестован глава компании-поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца генерального директора компании "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает "Интерфакс". Компания поставляет компьютерную технику для МВД.

На тот же срок арестован другой подозреваемый по делу – начальник управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александр Александров.

По данным источника "Интерфакса", речь в деле может идти о нарушениях при заключении контракта между "Т-Платформы" и МВД, в результате чего бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей.

Свою вину Опанасенко и Александров не признают.

Компания "Т-Платформы" занимается производством суперкомпьютеров, систем хранения данных и другой вычислительной техники. 75 процентов компании принадлежит Опанасенко, а оставшиеся – Внешэкономбанку.

В 2016 и 2018 годах компания заключила с МВД контракты на поставку компьютерной техники почти на 650 млн рублей. Как отмечала газета "Ведомости", по первому контракту "Т-Платформы" поставили МВД около двух тысяч компьютеров на 71 миллион рублей (контракт был на 357 миллионов), остальные ведомство принимать отказалось. Изучением сделки занялась Федеральная антимонопольная служба, которая пришла к выводу, что ни один компьютер не был поставлен в срок. Позднее сделка стала предметом разбирательства в Арбитражном суде Москвы.