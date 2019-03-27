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Псковского депутата оштрафовали из-за фрагмента сериала НТВ

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Московский окружной военный суд назначил 700 тысяч рублей штрафа депутату поселения Остров Псковской области Аркадию Маркову, признав его виновным в оправдании терроризма из-за публикации фрагмента телесериала. Об этом сообщает правозащитный портал "Медиазона".

Сторона обвинения требовала приговорить Маркова к шести годам колонии. Сам депутат вину отрицал. Поводом для уголовного преследования стал якобы опубликованный Марковым отрывок сериала НТВ "Игра. Реванш", в котором убивают сотрудника ФСБ.

По версии следствия, депутат сопроводил видеозапись своим комментарием, в котором правоохранительные органы нашли оправдание терроризма. Сам Аркадий Марков настаивал, что не размещал пост и не писал к нему комментарий.

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