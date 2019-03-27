Правительство обяжет поставщиков бытовой техники с подключением к интернету предоставлять доступ к хранящимся в устройствах данных спецслужбам. Такое положение содержится в концепции развития в России интернета вещей, одобрить которую планирует министерство цифрового развития страны, пишет газета "Коммерсантъ".

Проект обязывает участников рынка подключать умные устройства к системе мониторинга данных для силовых структур СОРМ, чтобы правоохранительные органы имели доступ к информации с платформ. Кроме того, власти предлагают создать закрытую сеть умных устройств, работающих на российском рынке. Каждое устройство и точки доступа к нему должны будут идентифицироваться государством, использование техники без идентификаторов должно быть ограничено.