Мэр Белгорода вступил в должность под музыку из "Звёздных войн"

В Белгороде новый мэр города Юрий Галдун вступил в должность под музыку из фильма "Звёздные войны". Об этом сообщает издание "Белпресса".

Галдун был выбран тайным голосованием 26 марта. За него отдали голоса 30 из 34 депутатов. Четверо испортили свои бюллетени. Когда Галдун поднимался на сцену, чтобы принести присягу, заиграла главная музыкальная тема из фильма "Звездные войны".

Как сообщает издание "Baza", музыка была подобрана главой местного управления культуры Людмилой Грековой. По её словам, она хотела подобрать более современную музыку для присяги и не знала, что выбранная ею композиция из "Звёздных войн". "Хотели как лучше, а получилось как всегда. Я сама требую, чтобы никакой иностранщины – и вот результат." - заявила Грекова.

"Star Wars (Main Title)" – была написана в 1977 году композитором Джоном Уильямсом и исполнена Лондонским симфоническим оркестром. Композиция играет во вступлении серии фильмов "Звёздные войны".