Вице-премьер Силуанов негативно отозвался о задержании Абызова

Первый вице-премьер правительства России Антон Силуанов прокомментировал задержание бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

На вопрос о том, как он относится к заключению Абызова в СИЗО, Силуанов ответил: "Негативно". Он также выразил надежду на то, что суд разберётся в деле, и что "всё будет хорошо".

В свою очередь, в Кремле в задержании Абызова не увидели давления силовых структур на бизнес. При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что президенту России доложили о деле Абызова ещё до его задержания.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "дело Абызова показывает, что неприкасаемых нет, и в стране идет настоящая борьба с коррупцией".

Михаила Абызова задержала 26 марта служба экономической безопасности ФСБ, когда он прилетел в Москву из Италии. Ранее СМИ сообщали, что Абызов прилетел на празднование дня рождения бывшего вице-премьера правительства России, ныне – главы ФИДЕ Аркадия Дворковича, которому в этот день исполнилось 47 лет. Дворкович и Абызов вместе работали в правительстве с 2012 по 2018 год.

Сообщалось, что Абызова выманили в Россию путём оперативной комбинации: якобы близкий знакомый бывшего министра, сославшись на источники в правоохранительных органах, пообещал Абызову, что арест ему не грозит.

Однако позже агентство "Интерфакс" распространило информацию о том, что 26 марта Дворкович находился за границей. По словам представителя шахматной федерации, которого цитирует агентство, "Дворкович несколько дней назад принял участие в мероприятиях, связанных с чемпионатом по шахматам малых стран Европы в Сан-Марино, этот визит был запланирован давно", а в Москву он вернётся в начале следующей недели. Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что Абызов приехал в Россию примерно неделю назад на день рождения другого бывшего коллеги, но что этот приезд также стал результатом комбинации оперативников.

В свою очередь, адвокат Абызова Александр Аснис заявил, что экс-министр по делам Открытого правительства постоянно живёт в России, а за границу выезжал только на отдых на короткие сроки. Сообщения о его выманивании адвокат назвал "фейком". Кроме того, по его словам, Абызов был задержан накануне утром в своём доме в Подмосковье, а не в аэропорту "на трапе самолёта".

Михаил Абызов, как считает следствие, с 2011 по 2014 годы вместе с пятью сообщниками - бывшим руководителем бизнес-группы RU-COM Николаем Степановым, экс-гендиректором ОАО "Сибирская энергетическая компания" (СИБЭКО) Александром Пелипасовым, бывшим главой компании "Региональные электрические сети" (РЭС) Сергеем Ильичевым, зампредом совета директоров РЭС Максимом Русаковым и замгендиректором по экономике и финансам Новосибирской ГЭС Галиной Фрайденберг (все они, кроме Ильичева, который находится в розыске, задержаны) - создал преступное сообщество и похитил у СИБЭКО и РЭС 4 миллиарда рублей, после чего вывел их за рубеж. При этом, как считает СК, экс-министр и его сообщники "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны". По предъявленным статьям Абызову грозит до 20 лет лишения свободы.

В свою очередь, газета "Коммерсантъ" сообщила в среду, что дело в отношении Абызова касается сделки, в результате которой его структуры продали государственному ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырёх компаний, завысив их стоимость более чем в 21 раз - со 186 миллионов рублей до 4 миллиардов. Руководство "Алмазювелирэкспорта" якобы заявляло, что ничего об этом не знало и вместе с акционерами "Сибирской энергетической компанией" и "Региональных электрических сетей", участвовавшими в сделке, выступает в деле в качестве потерпевшей стороны. Позже в "Алмазювелирэкспорте", комментируя дело Абызова, подчеркнули, что предприятием был куплен лишь "небольшой пакет акций компании "Новосибирскэнерго" по рыночной цене 256 тысяч долларов", было это больше двадцати лет назад, и с тех пор с этим пакетом никаких действий не предпринималось.

В то же время, по информации издания "Медуза" кипрский офшор Blacksiris, на счета которого, по версии Следственного комитета, Абызов вывел 4 миллиарда рублей, начал спешно менять регистрационные данные. Издание запросило информацию об офшоре в кипрском реестре, и обнаружило, что 27 марта в ведомство поступило два заявления на смену регистрационных данных Blacksiris.

27 марта Басманный суд Москвы решит вопрос о мере пресечения Абызову. До этого он находился в СИЗО на севере Москвы.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, посетившая Абызова в камере, рассказала, что судя по его поведению, он "не до конца понял, что произошло". При этом Меркачева сообщила, что допрос бывшего министра по делам открытого правительства шёл до середины ночи, после чего ещё несколько часов он провёл в автозаке, ожидая процедуры приёма в СИЗО. В камере он оказался только в семь часов утра. Всё это время он пил только воду, еду ему не предлагали. Утром, по словам Меркачевой, в камеру Абызову принесли кашу, однако есть он её не стал. Зампред ОНК назвала кашу "какой-то странной" - по её словам, она не смогла понять, то ли она гречневая, то ли рисовая, то ли овсяная.

При этом сам Абызов сказал, что не имеет претензий ни к условиям содержания, ни к сотрудникам, которые его задерживали, ни к тем, кто его допрашивал.

Вместе с тем, по словам Меркачевой, в то же СИЗО, где содержится Абызов, доставили ещё нескольких подозреваемых по делу о хищении 4 миллиардов рублей, одна из них – женщина, которая, по утверждению зампреда ОНК, находится "в очень тяжелом эмоциональном состоянии" и постоянно плачет. Речь идёт о некоей предпринимательнице, которая жила в Новосибирске. Ей позвонили и попросили приехать в Москву дать показания. Она купила билет за свой счёт, прилетела в "Шереметьево", где её задержали и увезли в следственный комитет. По словам Меркачевой, женщина планирует обратиться за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову. Также к Титову планирует обратиться и Абызов – он хочет, чтобы омбудсмен пришёл на суд и сказал слово в его защиту. Эту просьбу Абызов передал через зампреда ОНК.

Сам Абызов свою вину не признаёт. Его адвокат Александр Аснис заявил, что уголовное дело, заведённое на экс-министра, связано с "бизнес-конфликтом, которому придан статус уголовного преступления". Он добавил, что защита будет просить не заключать Абызова под стражу, поскольку "он не убийца, не насильник, и не имеет отношения к тому, что вменяют ему и другим лицам".