В Испании было захвачено посольство КНДР. Ответственность взяла на себя оппозиционная группировка

Активисты группы "Свободный Чосон", занимающейся правозащитной поддержкой северокорейских перебежчиков, взяли на себя ответственность за захват посольства КНДР в Испании в феврале. Текст обращения размещён на сайте группы. В интернете появилась видеозапись, предположительно сделанная внутри посольства, где предполагаемый активист группировки срывает со стены портреты лидера КНДР Ким Чен Ына и вечного президента страны Ким Ир Сена.

Захват посольства планировался "как военная операция". Об этом заявили источники газеты El País в правоохранительных органах испании. Инцидент произошёл 22 февраля в Мадриде. По данным испанского суда, 10 человек вооружённых муляжами оружия ворвались в здание посольства и избили, связали и допросили сотрудников дипломатической миссии, пишет BBC. Они пытались убедить атташе по коммерческим вопросам сбежать вместе с ними. Одна из сотрудниц посольства сбежала и вызвала полицию. Прибывших полицейских встретил один из напавших — он представился северокорейским дипломатом, и заявил, что вызов был ложным. Захват посольства продолжался не менее двух часов, после чего нападавшие скрылись на угнанных автомобилях дипломатического представительства и покинули страну.

Активисты не считают захват посольства "атакой", говорится в тексте заявления "Свободного Чосона". Члены группы утверждают, что не использовали оружие и не избивали захваченных. Активисты относились ко всем сотрудникам посольства "с уважением и осторожностью", — утверждается в тексте обращения. Это не подтверждается испанской полицией, обнаружившей сотрудников посольства избитыми, связанными и с мешками на головах, пишет газета El País.

Испанское следствие считает, что за захватом посольства могут стоять американские спецслужбы, утверждают источники газет El País и El Confindencial. Источники El País в правительстве отмечают, что если связь нападавших с американскими спецслужбами подтвердится, это может привести к дипломатическому скандалу между Мадридом и Вашингтоном. Источники газеты Washington Post утверждают, что атака на посольство не планировалась ни с одним государством, связь с другими государствами в своём заявлении отрицают так же активисты "Свободного Чосона".

Нападавшие не считают посольства КНДР дипломатическими объектами. В заявлении "Свободного Чосона" сказано, что посольства КНДР — центры по распространению наркотиков, торговли оружием и людьми и распространению пропаганды тоталитарного режима.