Брекзит в парламенте. Как кабинет Мэй утратил контроль над выходом из ЕС

Британский парламент сегодня ищет альтернативные пути решения проблемы Брекзита, после того как попытки правительства Терезы Мэй провести через парламент свой план выхода Британии из ЕС зашли в тупик. До официальной даты Брекзита, 29 марта, осталось два дня.

Ранее депутаты совершили нечто вроде процедурной революции, проголосовав за то, чтобы на один день взять на себя контроль над парламентской повесткой. Обычно повестку определяет правительство.

Кабинет Мэй пытался препятствовать такому решению парламента, назвав его нарушением баланса между демократическими институтами и "опасным прецедентом для будущего". Однако парламент одержал верх над правительством при голосовании. Причем против кабинета проголосовала часть депутатов правящей Консервативной партии, которую возглавляет Тереза Мэй, в том числе три министра, подавшие для этого в отставку.

План выхода из Евросоюза, согласованный британским премьером с ЕС, уже дважды проваливался в парламенте. Мэй обвиняют в том, что она пытается затянуть время, чтобы в последние дни перед официальной датой выхода поставить парламент в ситуацию выбора между ее планом – и так называемым no deal Brexit, т. е. выходом из ЕС вовсе без какого-либо соглашения с Брюсселем.

Против выхода из ЕС без соглашения ранее выступило большинство в парламенте. Считается, что такой выход нанесет сильный удар по британской экономике и, кроме того, приведет к восстановлению "жесткой" (с пограничным контролем) границы между Ирландской Республикой и Северной Ирландией, входящей в Великобританию. Этого пытались избежать и британские власти, и ЕС.

Граница необходима, чтобы контролировать поток товаров между ЕС и Британией, так как в результате Брекзита страна должна выйти из европейского таможенного пространства. Прозрачность ирландской границы была важным фактором урегулирования многолетнего конфликта между католиками и протестантами-юнионистами на севере Ирландии.

Сегодня депутаты проведут рейтинговое голосование по разным вариантам решения проблемы Брекзита. Эти варианты отбирает уже не правительство, а спикер парламента Джон Беркоу.

В качестве таких вариантов предложены:

Брекзит при сохранении Великобритании в едином таможенном пространстве ЕС.

"Общий рынок 2.0" – подобие Единого Европейского сообщества, к которому Британия присоединилась в 1973 году, когда ЕС в его нынешнем, более интегрированном виде еще не существовал.

Новый референдум, на котором избиратели подтвердили бы любой вариант, избранный парламентом.

Предложение принять план Мэй с поправками, касающимися решения североирландской проблемы. Нынешний вариант, согласованный с ЕС, вызывает недовольство сторонников Брекзита: чтобы избежать "жесткой" границы, фактически предложено неопределенно долгое следование Британии европейским таможенным правилам, пока не появятся новые технологии контроля за потоком товаров.

Отмена активизации статьи 50 Лиссабонского договора, регулирующей порядок выхода стран из Евросоюза. Это фактически означало бы остановку Брекзита.

Трудно прогнозировать, получит ли хоть одна из подобных инициатив одобрение большинства в парламенте.

Правительство говорит, что не обязуется следовать решению парламента и может в третий раз внести на рассмотрение план Мэй – если заручится поддержкой необходимого числа депутатов.

Часть сторонников Брекзита, недовольные планом Мэй как слишком мягким, теперь говорят, что могут поддержать его, опасаясь затяжки или отмены Брекзита. При этом, как сообщается, некоторые депутаты ставят условием своего согласия скорый уход Терезы Мэй с поста премьера.

ЕС на саммите на прошлой неделе согласился на отсрочку Брекзита как минимум до 11 апреля. В случае принятия плана Мэй дата выхода будет перенесена на 22 мая – за день до выборов в Европарламент, в которых в этом случае Британия уже не будет участвовать.

Однако британский парламент еще должен принять решение об отсрочке. По умолчанию Брекзит произойдет 29 марта.

Мэй подчеркивает, что если парламент не примет ее план и попытается предотвратить выход из ЕС без соглашения, то единственным вариантом станет долгая отсрочка и участие Британии в выборах депутатов Европарламента в конце мая. Против этого выступают сторонники жесткого Брекзита, и это подталкивает их к голосованию за план Мэй.