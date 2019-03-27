Жителей Екатеринбурга обвинили в пикете из-за собрания трёх машин

В Екатеринбурге на участников "Объединения перевозчиков России" полиция составила административные протоколы из-за собрания водителей трёх машин на трассе. Их обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Как сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на координатора местного отделения движения Ивана Суслова, четверо местных жителей собрались на встречу тех, кто два года принимал участие во всероссийской стачке дальнобойщиков против системы "Платон".



Активисты, по их словам, собирались встретиться, попить чай и обсудить существующие проблемы. Прибывшие сотрудники полиции обвинили их в проведении несанкционированного пикета. Кроме составления протоколов, сотрудники МВД изъяли у них флаг объединения и футболку с символикой, которая была на одном из водителей. Собеседник издания отметил, что полицейских на место встречи приехало около 20 человек. Участникам встречи грозят штрафы.

"Платон" – действующая в России система взимания платы с грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн. С 2020 года система будет объединена со строящимися пунктами автоматического весогабаритного контроля.

27 марта 2017 года дальнобойщики объявили о всероссийской стачке против системы "Платон". Чиновники утверждают, что на эти деньги строятся и ремонтируются дороги. Но сами водители не видят больших изменений в качестве дорог, протестуют и отказываются платить налог.

К 2024 году вместо действующих на дорогах 27 контрольных пунктов на трассах по всей России должно появиться 387. Они будут автоматически следить за соблюдением дальнобойщиками правил весовых ограничений – грузовым автомобилям запрещено ездить по трассам с большей загрузкой, чем предусмотрено законом. Штраф за превышение может достигать пятисот тысяч рублей.

Оператором весогабаритного контроля выступит компания РТИТС, подконтрольная госкорпорации "Ростех" и бизнесменам Игорю Ротенбергу и Андрею Шипелову. За 11,5 лет обслуживания системы их компания получит почти 118 с половиной миллиардов рублей.