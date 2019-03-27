В связи с поездкой Бойко и Медведчука к Медведеву откроют дело

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его ведомство откроет уголовное дело в связи с недавней поездкой в Москву одного из кандидатов в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор", кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Как сказал Луценко в среду на заседании правительства, дело будет открыто по статье о незаконном пересечении границы. Речь идёт о нарушении действующего на Украине запрета на прямые авиарейсы в Россию. Как утверждается, Бойко и Медведчук на частном самолёте направились с территории Украины прямо в Москву, тем самым нарушив запрет.

При этом неясно, будет ли открыто дело против политиков, или же только против сотрудников аэрослужбы и пограничной службы, которые, как утверждает Луценко, выпустили Бойко и Медведчука из страны вопреки установленному порядку.

В пограничной службе Украины уже заявили, что документы на выезд из страны у политиков были в порядке, а вопрос маршрутов самолётов не относится к её компетенции.

Партия Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала намерения генпрокурора "маразмом в последней стадии" и "политическими преследованиями".

Бойко и Медведчук во время визита в Россию встретились с главой её правительства Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Они подвергли критике политику властей Украины. Медведев в ответ заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос о возобновлении поставок газа на Украину и о скидках на газ. Конкретно о поддержке Россией кандидатуры Бойко Медведев не говорил. На Украине, однако, визит оппозиционных политиков в Москву вызвал резкую реакцию, поскольку Россия официально признана "страной-агрессором". Служба безопасности Украины заявила, что в рамках своей компетенции проверит, не нарушили ли Бойко и Медведчук закон.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Юрий Бойко в опросах занимает четвёртое-пятое место, о его поддержке заявляют примерно 8-10 процентов опрошенных.