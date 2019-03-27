Индия впервые сбила спутник, находившийся на орбите

Индия впервые в истории запустила противоспутниковую ракету, которой был сбит находившийся на орбите спутник. Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди. Цель – индийский спутник – находился в нескольких сотнях километров над Землёй.

По случаю запуска ракеты премьер-министр Индии записал обращение к народу. Он заявил, что благодаря испытанию Индия подтвердила свой "статус космической державы". По словам Нарендры Моди, ракета была запущена некоторое время тому назад. При этом он не уточнил, когда это произошло.

На событие отреагировал Китай, который провел своё первое испытание противоспутниковой ракеты в 2007 году. В Министерстве иностранных дел КНР выразили надежду, что страны мира "смогут искренне защищать устойчивый мир и спокойствие в космосе". В Пакистане в свою очередь заявили, что человечеству нужно "избегать действий, которые могут привести к милитаризации" космоса. Россия и США, которые тоже располагают технологией противоспутниковых ракет, пока не прокомментировали сообщение.

Кроме Индии, противоспутниковые ракеты ранее испытывали Китай, СССР и США. В США запустили такую ракету еще в 1959 году, тогда как СССР впервые сбил цель в орбите в конце 1960-х годов. После пуска ракеты в Индии противоспутниковой технологией располагают всего четыре страны в мире.