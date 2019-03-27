Трамп призвал Россию "убраться" из Венесуэлы

Россия должна "убраться" из Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер добавил, что еще не решил, как добиваться ухода российских военных из южноамериканской страны, но уточнил, что все возможные меры принимаются им во внимание.

Своё заявление Дональд Трамп сделал в ходе встречи в Белом Доме с Фабьяной Росалес, женой лидера венесуэльской оппозиции, признанного США временным президентом, Хуана Гуайдо. На встрече в Белом Доме также присутствовал вице-президент США Майк Пенс. Он заявил, что США считают провокацией отправку Россией в Венесуэлу двух российских военных самолетов.

24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолёта Министерства обороны России – Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолётов в мире Ан-124. По информации СМИ, двумя самолетами в Венесуэлу были доставлены до сотни российских военных и около 35 тонн груза. Конкретная причина визита российских военнослужащих в Венесуэлу неизвестна, хотя Каракас и Москва в декабре заявили, что начнут обсуждение совместных усилий для повышения обороноспособности латиноамериканской страны.

Во вторник агентство Reuters сообщило, что среди российских военных, переброшенных в Венесуэлу есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности. Минобороны официально не комментировало прибытие военных в Каракас. Источник РИА Новости заявил, что речь идёт о выполнении существующих между странами договорённостей.

В Венесуэле продолжается политический кризис. США поддерживают Хуана Гуайдо, а Россия считает легитимным президентом Николаса Мадуро.