Умер советский космонавт Валерий Быковский

27 марта скончался советский космонавт Валерий Быковский. Ему было 84 года. Об этом агентству ТАСС сообщили в Центре подготовки космонавтов.

Валерий Быковский трижды совершал полеты в космос. Всего вне Земли космонавт провел более двадцати суток. Ему было дважды присвоено звание Героя Советского Союза.

Быковский в 1960 году вошел в состав первого советского отряда космонавтов. Впервые в космос он отправился в 1963 году на корабле "Восток-5", полёт проходил одновременно с полётом корабля "Восток-6" Валентины Терешковой. Во время второго полёта в 1976 году Быковский был командиром корабля "Союз-22". Тогда он провел почти восемь суток в космосе. Третий полёт Валерия Быковского прошел в 1978 году — в космос он отправился в составе советско-немецкого экипажа на борту корабля "Союз-31".

В 1965-1969 годах Быковский возглявлал группу советских космонавтов, которых советские власти готовили к полёту на Луну. Однако программа была отменена из-за технических неполадок кораблей серии "Зонд".

Валерий Быковский был человеком, который отправился в космос первым среди ныне живущих космонавтов и астронавтов. После его смерти таким человеком стала Терешкова.