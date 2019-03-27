В Казахстане разибился вертолет с тринадцатью военными на борту

В Кызылординской области на юге Казахстана разбился вертолет, на борту которого находилось тринадцать военных. Об этом сообщило министерство обороны республики. Гибель всего экипажа подтвердил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В минобороны Казахстана сообщили, что вертолет находился в составе звена из четырех машин. Они следовали из города Актау на берегу Каспийского моря в Шымкент на юге страны. Два вертолета приземлились в Кызылорде, третий вернулся к месту крушения вертолета Ми-8. В ведомстве уточнили, что перелет проходил в тёмное время и в сложных метеорологических условиях.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что им будет оказана материальная помощь. На место происшествия отправилась специальная комиссия, которая изучит обстоятельства авиакатастрофы.