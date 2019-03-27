В британском парламенте провалились все 8 вариантов Брекзита

Палата общин британского парламента не смогла поддержать ни один из восьми альтернативных подходов к Брекзиту, вынесенных на рейтинговое голосование.

Депутаты устроили такое голосование в надежде выйти из тупика после того, как они дважды отклонили предложенный правительством Терезы Мэй договор о выходе из ЕС.

Больше всего голосов набрало предложение остаться после Брекзита в таможенном союзе с ЕС, однако и у него нет большинства.

За повторный референдум, который поддержали оппозиционные лейбористы, голосовали 268 депутатов, против были 295. За выход из ЕС без соглашения - только 160.

Таким образом, парламент не смог сформулировать общий подход, который мог бы заставить кабинет Терезы Мэй изменить свою стратегию. Теперь, очевидно, на повестке дня будет третье голосование о соглашении с ЕС.

Премьер ранее в среду заявила, что уйдёт в отставку после того, как парламент одобрит её план выхода страны из ЕС. Обещания Мэй покинуть пост премьера добивались некоторые консерваторы-сторонники Брекзита, недовольные тем, как премьер провела переговоры с ЕС. Они заявляли, что могут поддержать соглашение о Брекзите, хотя оно им и не нравится, "в обмен" на скорую отставку премьера.

Пока неясно, удастся ли премьеру при помощи своего обещания добиться того, чтобы ранее скептически настроенные депутаты поддержали проект соглашения с ЕС. Североирландская Демократическая юнионистская партия, например, по-прежнему против договора. Но даже если премьеру удастся собрать большинство, нет гарантии, что спикер Палаты общин Джон Беркоу позволит вынести проект на голосование. Ранее он заявлял, что не сделает этого, поскольку повтор голосования по одному и тому же вопросу противоречит регламенту.

Неясно также, уйдёт ли Мэй в отставку, если парламент не примет соглашение с ЕС.

Неясно в этом случае, однако, и что будет с самим Брекзитом. Депутаты в среду формально перенесли его дату с 29 марта на 12 апреля - это ранее было согласовано с Евросоюзом. Однако до 12 апреля Лондон должен представить ЕС свой план выхода из тупика, а пока его нет.