В Москве задержан бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев

Бывший губернатор Хабаровского края и полномочный представитель президента в Дальневосточном округе Виктор Ишаев задержан в Москве, по делу о злоупотреблениях при лесозаготовках. Об этом сообщают РИА Новости и "Интерфакс" со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что сотрудники ФСБ в четверг днем начали проводить обыски в здании правительства Хабаровского края. Пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко сообщила журналистам, что проверка проходит в рамках уголовного дела о махинациях в лесной отрасли.

Обыски идут в кабинете заместителя председателя краевого правительства по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами власти Владимира Хлапова, сообщил источник агентства.

Ранее сообщалось, что 20 марта суд в Хабаровске арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Также был арестован ещё один обвиняемый по делу - крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

По данным прокуратуры, Шихалев, отвечавший за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию лесозаготовительной организации, директором которой был Пудовкин.

18 марта в правительстве Хабаровского края прошли обыски в кабинетах заместителей губернатора Сергея Фургала. Следственные действия были связаны с хищениями в лесной отрасли.

Ишаев возглавил администрацию Хабаровского края в 1991 году. С 1996 по 2009 год он был губернаторм края. Затем он занимал посты министра по развитию Дальнего Востока и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.