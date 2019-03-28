YouTube удалил последние ролики Парфёнова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил последние ролики журналистов Леонида Парфёнова и Юрия Дудя. На это обратил внимание телеграм-канал "Жизнь Ютуб".

Вместо видео появляется сообщение о том, что их удалили из-за нарушений условия использования ресурса. Какие именно правила нарушили журналисты не известно.

Последний выпуск шоу "вДудь" Юрия Дудя вышел 20 марта. Его героем стал бывший резидент Comedy Club и телеведущий Таир Мамедов. В ходе интервью он говорил о протестных митингах, присоединении Крыма, переезде из России в Лос-Анджелес, выборах мэра Москвы, своих фильмах и коллегах.

Новый выпуск возобновленного авторского проекта "Намедни" Леонид Парфёнов разместил на своем канале Parfenon 18 марта. 35-минутный ролик был посвящен событиям 1946 года и должен был стать первым в цикле "1946-1951".

Телеграм-канал "Жизнь Ютуб" предполагает, что удаление роликов связано не с их содержанием, а с ужесточением правил видеохостинга. Сервис, к примеру, требует предупреждать в настройках о наличии рекламы в роликах.