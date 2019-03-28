"Голос": парламентские партии выводят деньги, полученные из бюджета

Четыре парламентские партии – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", выводят полученные из госбюджета деньги "в аффилированные с ними или их руководителями структуры". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад движения в защиту прав избирателей "Голос".

Авторы доклада утверждают, что всего в 2017 году эти партии получили из бюджета около 7 миллиардов рублей. При этом у "Единой России" и КПРФ эти деньги составляли 80 процентов поступлений, у "Справедливой России" - 73 процента, а у ЛДПР - 97 процентов. Однако вместо расходования этих средств на политическую деятельность, все четыре парламентские партии фактически отмывают деньги налогоплательщиков, считают в "Голосе".

В докладе приводятся несколько примеров. Так 235 миллионов рублей от "Единой России" в 2013 году получила "Управляющая дирекция", учредителем которой является сама партия, а руководит ею Наталья Орлова, первый заместитель руководителя Центрального исполкома "Единой России", сообщает "Голос".

КПРФ с 2005 года потратила более 600 миллионов рублей на телеканал "Красная линия" и Редакцию газеты "Правда", учредителем которых является сама партия. ЛДПР с 2005 года передала 4 миллиарда рублей своим подрядчикам, в том числе "размещение информационных материалов"». Аналогичная ситуация, утверждает "Голос", и в "Справедливой России".

Также в докладе говорится, что партии практикуют перевод денег в фонды или некоммерческие организации., в которых, видимо, трудоустроены сотрудники партийных аппаратов. Но при этом подробная финансовая отчетность, которая предусмотрена для партий, на эти структуры не распространяется, и проследить судьбу средств невозможно, сказал"Коммерсанту" сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц. По его словам, в ряде случаев партиями получаются "обезличенные деньги" через фонды.

В парламентских партиях претензии отвергают, утверждая, что действуют в соответствии с законом.