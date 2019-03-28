Гуайдо объявил, что операция "Свобода" начнётся 6 апреля

Большая часть Венесуэлы третий день остаётся без электричества. Это уже второй масштабный блэкаут за последний месяц.

В четверг в стране закрыты школы и большая часть офисов. Президент Николас Мадуро, легитимность которого не признают США и ещё несколько десятков стран, вновь обвинил в отключении электричества "диверсантов", совершивших, по его словам, "теракт" на гидроэнергетическом комплексе.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого Соединённые Штаты и их союзники признали временным президентом, но у которого нет реальной власти, призвал своих сторонников в субботу выйти на улицы по всей стране, чтобы добиться "возвращения воды, электричества и газа".

Ещё через неделю - 6 апреля - должна начаться первая фаза операции "Свобода", написал Гуайдо в твиттере. Речь идёт о создании параллельных структур власти в каждом регионе, что, по мнению оппозиции, вместе с уличными выступлениями должно привести к падению режима Мадуро.

Президент США Дональд Трамп накануне принял супругу Гуайдо в Белом Доме. Он заявил, что российские военные должны "убраться" из Венесуэлы. По сообщениям СМИ, в страну недавно прибыли около 100 российских военнослужащих. Минобороны официально не сообщало о цели их пребывания в Каракасе. Источники агентства РИА Новости говорили об исполнении действующих соглашений.

В Вашингтоне подчёркивают, что не исключают никаких вариантов помощи венесуэльской оппозиции, хотя прямо и не говорят о возможности военной операции. Президент Бразилии Жаир Болсонару - резкий критик Мадуро - накануне исключил участие бразильских военных в такой операции.