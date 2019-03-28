Православные активисты пытаются остановить строительство частного крематория в Магадане. Через религиозные группы в мессенджерах местных жителей приглашают на публичные слушания по вопросу выделения земли под крематорий.
В тексте обращения от имени православных активистов чиновники мэрии названы "дъяволом", который "покушается на святые многовековые традиции Православия", пишет издание "Весьма".
Сторонники строительства крематория также приглашают жителей Магадана на слушания, отмечая, что православные активисты "действуют организованно". Жители региона в соцсетях уже предположили, что местная епархия опасается строительства частного крематория из-за "возможного снижения доходов от ритуальных церемоний".
Получить комментарий у архиепископа Магаданского и Синегорского Иоанна не удалось – собеседник повесил трубку и перестал отвечать на звонки.
26 марта в поселке Уптар Магаданской области состоялись публичные слушания по теме выделения земли для строительства крематория в районе 13 км. На мероприятие, по словам одного из участников слушаний, из Магадана на автобусе прибыло около 40 священников, "воцерковленных пенсионеров" и казаков. В итоге решение о выделении участка в ходе общего голосования отклонили.
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