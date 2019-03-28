Православные активисты пытаются остановить строительство частного крематория в Магадане. Через религиозные группы в мессенджерах местных жителей приглашают на публичные слушания по вопросу выделения земли под крематорий.

В тексте обращения от имени православных активистов чиновники мэрии названы "дъяволом", который "покушается на святые многовековые традиции Православия", пишет издание "Весьма".

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Сторонники строительства крематория также приглашают жителей Магадана на слушания, отмечая, что православные активисты "действуют организованно". Жители региона в соцсетях уже предположили, что местная епархия опасается строительства частного крематория из-за "возможного снижения доходов от ритуальных церемоний".

Получить комментарий у архиепископа Магаданского и Синегорского Иоанна не удалось – собеседник повесил трубку и перестал отвечать на звонки.

26 марта в поселке Уптар Магаданской области состоялись публичные слушания по теме выделения земли для строительства крематория в районе 13 км. На мероприятие, по словам одного из участников слушаний, из Магадана на автобусе прибыло около 40 священников, "воцерковленных пенсионеров" и казаков. В итоге решение о выделении участка в ходе общего голосования отклонили.