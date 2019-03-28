Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Православные активисты требуют остановить строительство крематория в Магадане

Смотреть комментарии

Православные активисты пытаются остановить строительство частного крематория в Магадане. Через религиозные группы в мессенджерах местных жителей приглашают на публичные слушания по вопросу выделения земли под крематорий.

В тексте обращения от имени православных активистов чиновники мэрии названы "дъяволом", который "покушается на святые многовековые традиции Православия", пишет издание "Весьма".

​​

Текст заявления "православных активистов" против крематория в Магадане
Текст заявления "православных активистов" против крематория в Магадане

Сторонники строительства крематория также приглашают жителей Магадана на слушания, отмечая, что православные активисты "действуют организованно". Жители региона в соцсетях уже предположили, что местная епархия опасается строительства частного крематория из-за "возможного снижения доходов от ритуальных церемоний".

Получить комментарий у архиепископа Магаданского и Синегорского Иоанна не удалось – собеседник повесил трубку и перестал отвечать на звонки.

26 марта в поселке Уптар Магаданской области состоялись публичные слушания по теме выделения земли для строительства крематория в районе 13 км. На мероприятие, по словам одного из участников слушаний, из Магадана на автобусе прибыло около 40 священников, "воцерковленных пенсионеров" и казаков. В итоге решение о выделении участка в ходе общего голосования отклонили.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG