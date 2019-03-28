Facebook будет блокировать пропаганду белых расистов

Корпорация Facebook объявила, что будет блокировать в своей социальной сети пропаганду или даже просто изложение взглядов белых расистов.

В среду в корпоративном блоге Facebook появилась запись, что после консультаций с научным сообществом и правозащитниками руководство решило, что компания недостаточно энергично борется с организованными группами ненависти и их идеологией, поэтому ей необходимо предпринять дополнительные усилия на этом направлении.

Новая политика вступает в силу со следующей недели. Поисковик Facebook в ответ на ввод терминов, ассоциируемых с белым расизмом, отошлет пользователя на страницу Life After Hate (Жизнь после ненависти), содержащую советы по поводу того, как покинуть такого рода экстремистские организации.

Две недели назад австралиец, придерживающийся расистских и националистических взглядов, устроил стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, убив пятьдесят человек. Через платформу Facebook он в потоковом режиме транслировал свою акцию. С тех пор компания подвергается суровой критике за то, что не остановила трансляцию.

Правозащитная организация Color of Change призывает Twitter, YouTube, Amazon последовать примеру Facebook и перекрыть доступ к своим платформам адептам белого расизма и шовинизма.

Некоторые законодатели-демократы в обеих палатах Конгресса США внесли резолюцию, обязывающую генеральную прокуратуру изучить влияние интернета на преступления, совершаемые на почве ненависти.