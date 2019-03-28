В Киргизии активистов задержали за пикет перед приездом Путина

В Бишкеке в среду, за день до визита Владимира Путина в Киргизию, задержали гражданского активиста и его жену, которые проводили пикет у российского посольства. В руках у Нурлана Карымшакова и его супруги были плакаты с надписями на киргизском "Путин – агрессор" и "Не хотим военную базу".

Правозащитница Рита Карасартова сообщила у себя в Фейсбуке, что на задержанных завели уголовное дело по статье о возбуждении межнациональной вражды. Её признаки выявили эксперты правоохранительных органов. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Местный активист Александр Палёный утверждает, что Карымшакова и его жену подвергли пыткам, следы которых зафиксировал директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов. Адвокатов к задержанным не пускали несколько часов.

Президент России Владимир Путин в четверг утром прибыл в Бишкек с однодневным визитом. Как сообщают российские информационные агентства, визит предполагает подписание трёх десятков двухсторонних документов. Они, помимо прочего, регулируют вопросы безопасности и военного сотрудничества, включая статус и условия размещения в Киргизии российской военной базы.