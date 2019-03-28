Британия отказалась обмениваться с Россией налоговой информацией

Налоговая служба Великобритании (HMRC) исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми ведется автоматический обмен финансовой информацией. Об этом сообщает The Bell.

То, что Россия исключена из списка, в налоговой службе подтвердили в ответ на запрос британской юридической фирмы Taylor Wessing LLP.

Россия была внесена в этот список в 2018 году - после того, как присоединилась к международным соглашениям об автообмене налоговой информацией. Она получает в автоматическом режиме налоговые данные из более чем и начала получать в автоматическом режиме данные от 50 стран.

Решение Великобритании означает, что Федеральная налоговая служба не получит данные о британских активах россиян за 2018 год. Официального комментария ФНС пока нет.

Причины, по которым Великобритания исключила Россию из списка, пока не ясны. В ответе налоговой службы на запрос говорится лишь, что это было "суверенное решение" страны.

В начале марта ФНС отчиталась, что начала получать данные о зарубежных активах россиян от 58 юрисдикций, включая офшорные. О Британии прямо не говорилось.

Отношения России и Великобритании, и без того напряжённые, ещё более ухудшились после покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в марте прошлого года, в котором Лондон обвинил российские спецслужбы.