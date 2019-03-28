Литва не признала генерала, участника Холокоста, пособником нацистов

Литовский суд отклонил иск с требованием признать Йонаса Норейку, полевого командира так называемых "лесных братьев", воевавших в 40-х годах прошлого века против СССР за независимость Литвы, пособником нацистов, оставив за ним статус "борца за независимость".

Иск был подан американцем литовского происхождения Грантом Артуром Гочиным, чьи родственники-евреи были убиты в Прибалтике в период Второй мировой войны. По его словам, в мотивационной части решения суда указано, что требования были "плохо обоснованы".

До этого аналогичную просьбу отклонил Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы. Заявитель сообщал, что в ходе её рассмотрения центр не вынес на обсуждение ни один из предоставленных им документов, а также избегал вопросов о роли Норейки в массовых убийствах евреев в странах Балтии. При этом свидетелем на стороне Гочина выступила Сильвия Фоти, внучка Норейки.

Теперь Гочин планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.

Йонас Норейка, более известный под кодовым именем "Генерал Ветра", согласно результатам расследования его внучки Сильвии Фоти и еврейской общины Литвы, с августа 1941-го возглавлял Шяуляйский уезд, где для евреев было организовано гетто. Он лично подписывал приказы о выселении людей и экспроприации их имущества. В еврейских гетто в Литве были истреблены почти все евреи, жившие на территории страны - до начала войны их было более 200 тысяч.

Позже Норейка отказался сотрудничать с немцами, не подчинившись приказу создать местные формирования СС, и был помещён в нацистский концлагерь Штуттгоф.

После ухода войск Третьего рейха "Генерал Ветра" организовал так называемый Национальный совет, целью которого стало восстановление независимости Литвы. Он организовал антикоммунистическое сопротивление, за что в 1946 году был арестован советской властью и приговорен к смертной казни.

После развала СССР Литва признала приговор недействительным и провозгласила Ветру героем-мучеником - без учета его роли в уничтожении евреев во время Второй мировой войны.