Украина: опубликованы данные последних предвыборных опросов

Украинские социологические службы в четверг публикуют результаты последних перед президентскими выборами 31 марта опросов населения.

По всем опросам, лидером предвыборных рейтингов является шоумен Владимир Зеленский. Диапазон его поддержки - от 25 до 28 процентов от тех, кто уже определился со своим выбором.

За второе и третье место, согласно опросам, борются действующий президент Пётр Порошенко и лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Фонд "Демократические инициативы" и Киевский институт международной социологии "выводят" на второе место Порошенко с отрывом от Тимошенко в несколько процентов. По данным группы "Рейтинг", у Порошенко и Тимошенко одинаковый уровень поддержки - около 17 процентов. По данным центра "Социальный мониторинг", Тимошенко чуть впереди.

Юлия Тимошенко была лидером гонки до января, однако затем, по опросам, вперёд вырвался Зеленский, а Порошенко догнал и, по ряду опросов, перегнал Тимошенко.

Во второй тур выходят два кандидата кандидаты, которые наберут наибольшее число голосов 31 марта. Для победы в первом туре необходимо набрать 50 процентов - социологи не считают это правдоподобным.

Четвёртое место занимает, по большинству опросов, Юрий Бойко. На прошлой неделе он посетил Москву, где вёл переговоры с главой правительства России Дмитрием Медведевым. Это вызвало резкую критику соперников Бойко, а прокуратура пообещала открыть уголовное дело по факту нарушений при пересечении границы. С Бойко за четвёртую позицию борется Анатолий Гриценко, рейтинг обоих около 10 процентов. Всего же в бюллетене 39 кандидатов.

Порошенко построил свою кампанию на обещаниях жёсткого противостояния российской агрессии, интеграции в ЕС и НАТО. Тимошенко также жёстко настроена по отношению к России, при этом критикует социально-экономическую политику Порошенко. Зеленский делает ставку на молодых избирателей и говорит о необходимости обновления в политике.