Бывшего полпреда Ишаева обвиняют в хищении средств "Роснефти"

Против бывшего полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке и губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении средств корпорации "Роснефть". Об этом сообщил Следственный комитет

В ведомстве подтвердили сообщения о задержании Ишаева и об обысках, связанных с этим делом, в проведении которых участвует ФСБ.

О задержании Ишаева и обысках в Хабаровске сообщили утром в четверг информационные агентства. При этом утверждалось, что он задержан по делу о хищениях леса.

По версии слелдствия, Ишаев, который в 2013-2018 годах занимал должность вице-президента "Роснефти", обеспечил "заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения... для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией".

"Интерфакс" ранее со ссылкой на источник сообщал о задержании в главы представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадия Кондратова в рамках дела, в котором фигурирует Ишаев.

Одновременно агентства сообщали об обысках в здании правительства Хабаровского края. Пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко сообщила журналистам, что проверка проходит в рамках уголовного дела о махинациях в лесной отрасли.