СБУ отвергла существование украинской ЧВК "Вега"

В Службе безопасности Украины утверждают, что частная военная компания "Вега", расследование о деятельности которой в Сирии опубликовала в четверг расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), не существует, а её предполагаемые основатели и руководители, напротив, связаны с российскими спецслужбами и с так называемой ЧВК Вагнера.

В заявлении пресс-центра СБУ говорится, что упомянутые в расследовании CIT Анатолий Смолин и Дмитрий Джиникашвили действительно являются гражданами Украины. Однако, по данным украинских спецслужб, они давно покинули Украину, а после 2014 года – аннексии Крыма и начала боевых действий на востоке Украины – активно сотрудничают с российской военной разведкой и другими спецслужбами.

Компания Vega Strategic Services, по данным СБУ, действительно была создана в Николаеве в 2011 году Смолиным, однако не имела никакого отношения к частным военным компаниям, а занималась охранным бизнесом. После выезда Смолина в Россию её деятельность фактически прекратилась, – заявляют в СБУ.

Сообщения же о деятельности "Веги" в Сирии в СБУ называют "фейковыми", утверждая, что в роли бойцов этой ЧВК, тренирующих отряды сторонников Башара Асада, снимались члены всё той же "ЧВК Вагнера".

CIT пока не комментировал заявление СБУ.

В расследовании CIT "Вега" называлась "российско-украинской" частной военной компанией. Утверждалось, что она действует в Сирии на стороне сил Асада с лета 2018 года.​ "Вега" была замечена только в тренировках бойцов, свидетельств её непосредственного участия в боевых действиях нет.

Расследователи обратили внимание на фотографии из Сирии корреспондента ANNA News и сайта "Русская весна" Олега Блохина. На них запечатлены инструкторы с нашивками частной военной компании Vega Strategic Services. Основываясь на фото- и видеоматериалах, в CIT пришли к выводу, что компания тренирует группировку палестинских бойцов "Лива-аль-Кудс", поддерживающую силы Асада.

Компания с названием Vega Strategic Services, как говорится в расследовании, была основана в апреле 2011 года в украинском городе Николаев бывшими членами международных элитных и специальных подразделений России и Украины, – так говорится в описании, которое приложено к списку компаний, подписавших Международный кодекс поведения частных агентств безопасности. Спустя год компания была перерегистрирована под названием Vegacy Strategic Services Ltd на Кипре. Тогда фирма наполовину принадлежала украинцу Анатолию Смолину, он же был её директором. Второй половиной владела кипрская компания с неясными бенефициарами.

В мае 2018 года компания официально была ликвидирована. Однако её представительства существуют в Сирии, Великобритании, Германии и Таиланде, а связанные с ней компании работали в России (Москве и Иркутске) и Украине (Одессе и Николаеве).

Расследователи приходят к выводу, что "Вега", в отличие от "ЧВК Вагнера" (существование которой официально отрицается), является первой "классической" частной военной компанией, действующей в Сирии в интересах сил Асада, по всей видимости, с ведома российского командования. Вопрос о ее истинных владельцах остается открытым.