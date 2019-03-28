ФСБ проводит обыски у саентологов в Москве, Подмосковье и Петербурге

Сотрудники ФСБ проводят обыски у саентологов в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщили сразу несколько СМИ, включая федеральные информационные агентства ТАСС и РИА "Новости".

Известно, что в Санкт-Петербурге сотрудники силового ведомства ворвались в помещение местной "Церкви саентологии", а в подмосковном городе Лосино-Петровский – в помещение Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии. У последователей религиозного учения изъята литература и финансовая документация.

Источник агентства ТАСС сообщил, что саентологи подозреваются в том, что без лицензии проводили платные тренинги и семинары. Якобы в одном только Санкт-Петербурге этот бизнес позволял собирать 3–4 миллиона рублей в неделю, а полученные средства – так же, как и деньги от пожертвований – саентологи переправляли в штаб организации в США. Таким образом, по версии следствия, за последние годы из России могло быть переведено около 3 миллиардов рублей.

В свою очередь, источник РИА "Новости" утверждает, что против московских саентологов официально заведено уголовное дело – правда, его подробности он не раскрыл.

Летом 2018 года в Санкт-Петербурге против местных саентологов уже было возбуждено уголовное дело – последователей религиозного учения обвинили в создании экстремистского сообщества, разжигании ненависти и вражды и незаконной предпринимательской деятельности. По делу проходят исполнительный директор петербургской церкви саентологов Галина Шуринова, начальник службы безопасности Анастасия Терентьева, главный бухгалтер Сахиб Алиев, юрист Констанция Есаулкова и духовный лидер организации Иван Мацицкий.