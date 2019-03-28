ФСБ проводит обыски у саентологов в Москве, Подмосковье и Петербурге

Сотрудники ФСБ проводят обыски у саентологов в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщили сразу несколько СМИ, включая федеральные информационные агентства ТАСС и РИА "Новости".
Известно, что в Санкт-Петербурге сотрудники силового ведомства ворвались в помещение местной "Церкви саентологии", а в подмосковном городе Лосино-Петровский – в помещение Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии. У последователей религиозного учения изъята литература и финансовая документация.
Источник агентства ТАСС сообщил, что саентологи подозреваются в том, что без лицензии проводили платные тренинги и семинары. Якобы в одном только Санкт-Петербурге этот бизнес позволял собирать 3–4 миллиона рублей в неделю, а полученные средства – так же, как и деньги от пожертвований – саентологи переправляли в штаб организации в США. Таким образом, по версии следствия, за последние годы из России могло быть переведено около 3 миллиардов рублей.
В свою очередь, источник РИА "Новости" утверждает, что против московских саентологов официально заведено уголовное дело – правда, его подробности он не раскрыл.
Летом 2018 года в Санкт-Петербурге против местных саентологов уже было возбуждено уголовное дело – последователей религиозного учения обвинили в создании экстремистского сообщества, разжигании ненависти и вражды и незаконной предпринимательской деятельности. По делу проходят исполнительный директор петербургской церкви саентологов Галина Шуринова, начальник службы безопасности Анастасия Терентьева, главный бухгалтер Сахиб Алиев, юрист Констанция Есаулкова и духовный лидер организации Иван Мацицкий.
- Саентология – современное религиозное учение, зародившееся в середине прошлого века в США. Его основателем считается американский писатель и философ Лафайет Рональд Хаббард. В 1950 году он опубликовал книгу "Дианетика: современная наука душевного здоровья", в которой изложил теорию о причинах психосоматических заболеваний и предложил терапию, которая якобы позволяет от них избавиться.
- Книга стала бестселлером в США и заложила основу для целого учения, которое в ряде стран официально признано религией, в частности – в Великобритании и Италии. Всего за свою жизнь Хаббард опубликовал более тридцати работ. Саентологи, как и буддисты, верят в то, что каждый человек является бессмертным духовным существом, которое проживает множество жизней и способно к бесконечному совершенствованию. Хаббард утвердил систему практик, по которой, как считают саентологи, можно достичь духовного совершенства.
- По оценке самих саентологов, последователями их религиозного учения являются более 10 миллионов человек по всему миру, среди них множество известных голливудских актёров - в частности, Том Круз и Джон Траволта.
- В России первые саетологические центры появились в 1993 году. Официально их деятельность на территории страны не запрещена – при этом несколько книг Рональда Хаббарда признаны судами экстремистскими, а сами саентологи регулярно подвергаются давлению со стороны властей.
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