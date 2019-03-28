Жителям Москвы без прописки могут разрешить голосовать на выборах мэра

Граждане России, имеющие временную регистрацию на территории Москвы, могут получить возможность голосовать на выборах мэра столицы.

Соответствующая норма содержится в законопроекте, который в четверг одобрил Мосгоризбирком. Документ вносит изменения в Избирательный кодекс Москвы, а также в законы "О референдуме Москвы" и "О Московской городской избирательной комиссии". В ближайшее время законопроект рассмотрит Мосгордума. Сейчас голосовать могут только жители, имеющие постоянную регистрацию ("просписку") в городе.

Как пояснил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, речь идёт о большой прослойке населения - в первую очередь, о пострадавших дольщиках, которые продали квартиры и фактически проживают в Москве, но не имеют постоянной регистрации. Он уточнил, что проголосовать смогут только те, кто временно зарегистрирован в Москве не менее трёх месяцев. По мнению Горбунова, это исключит возможность массового голосования жителей из других регионов, которые могут приехать с этой целью в Москву накануне дня выборов.