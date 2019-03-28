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Жителям Москвы без прописки могут разрешить голосовать на выборах мэра

Процедура голосования, архивное фото

Граждане России, имеющие временную регистрацию на территории Москвы, могут получить возможность голосовать на выборах мэра столицы.

Соответствующая норма содержится в законопроекте, который в четверг одобрил Мосгоризбирком. Документ вносит изменения в Избирательный кодекс Москвы, а также в законы "О референдуме Москвы" и "О Московской городской избирательной комиссии". В ближайшее время законопроект рассмотрит Мосгордума. Сейчас голосовать могут только жители, имеющие постоянную регистрацию ("просписку") в городе.

Как пояснил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, речь идёт о большой прослойке населения - в первую очередь, о пострадавших дольщиках, которые продали квартиры и фактически проживают в Москве, но не имеют постоянной регистрации. Он уточнил, что проголосовать смогут только те, кто временно зарегистрирован в Москве не менее трёх месяцев. По мнению Горбунова, это исключит возможность массового голосования жителей из других регионов, которые могут приехать с этой целью в Москву накануне дня выборов.

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