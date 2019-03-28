Суд в Дубае снял арест с яхты российского миллиардера за 492 миллиона долларов

Апеляционный суд Дубая снял арест с суперъяхты российского миллиардера Фархада Ахмедова, через год после того как судно было задержано властями эмирата. Об этом сообщает агентство Reuters. Судно стоимостью 400 миллионов долларов было арестовано в рамках бракоразводного процесса Ахмедова по требованию Высокого суда Лондона.

Бывшая жена Ахмедова Татьяна несколько лет пытается отсудить у него треть его состояния, которое журнал Forbes оценивает в 1,4 миллиарда долларов. Супруги развелись в 2000 году в Москве, но суд в Лондоне постановил, что фактически их брак продолжался до 2013 года. В 2016 году суд обязал Ахмедова выплатить бывшей жене 453 миллионов фунтов ($570 миллионов), что по оценке Financial Times стало одной из крупнейших компенсаций, назначенных при разводе.

Ахмедов выполнять решение суда отказался. Он заявил в интервью РБК, что решение британского суда стоит для него "не дороже туалетной бумаги". После этого суд постановил арестовывать его активы по всему миру.

Суперъяхта "Луна" стоит, по разным оценкам, от 436 до 492 миллионов долларов. 115-метровое десятипалубное судно было построено в 2010 года для Романа Абрамовича и куплено Ахмедовым в 2014 году. Ахмедов разбогател на торговле нефтью и газом, и был членом Совета Федерации от Краснодарского края и Ненецкого автономного округа.