Партия Навального "Россия будущего" в девятый раз провела учредительный съезд

В Калужской области сторонники политика Алексея Навального в девятый раз провели учредительный съезд партии "Россия будущего". Об этом оппозиционер сообщил на своей странице в Instagram, заявив, что уверен в победе на выборах и том, что президент Владимир Путин боится его политического движения. Прессу на мероприятие не позвали, объяснив это тем, что собрание техническое. Министерство юстиции России было уведомлено о проведении собрания, но её представитель туда не приехал.

Менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков заявил "Коммерсанту", что партия опирается на сеть региональных штабов, созданных для президентской кампании. По его словам, с числом сторонников и организационными вопросами проблем у политического движения не будет. На учредительном съезде присутствовали 115 делегатов из 56 регионов. В случае регистрации партии в Минюсте, её лидером станет Алексей Навальный.

Алексей Навальный с 2012 в девятый раз пытается зарегистрировать свою партию для участия в выборах. За это время она сменила три названия – "Народный альянс", "Партия прогресса" и "Партия будущего". Каждый раз Минюст под разными предлогами отказывал в регистрации.